El presidente pidió reunirse solo con habitantes de Guelatao para no dar pie a críticas de opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador no suspenderá sus actividades públicas pese a las medidas implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19, previsto para finales del mes de marzo por la Secretaría de Salud. Este sábado 21 de marzo visitará Oaxaca para honrar la memoria a Benito Juárez.

Durante la conferencia de este 17 de marzo, AMLO anunció que continuará de gira y este fin de semana acudirá a Guelatao, Oaxaca, para conmemorar el 214 natalicio de la figura histórica. No obstante, pidió a sus simpatizantes reunirse solo con los pobladores de Guelatao para “no dar pie a cuestionamientos de que el presidente no esta dando el ejemplo o no se cuida, todo esto que usan nuestro adversarios”.

El pasado 14 de marzo las secretarías de Educación Pública y Salud anunciaron de manera conjunta la suspensión de actividades escolares del 20 de marzo al 20 de abril, a fin de reducir el impacto del contagio comunitario que tendrá lugar en los próximos 15 días. Estados como Guanajuato decidieron adelantar la suspensión a partir de esta semana, mientras que varias instituciones de educación superior anunciaron medidas similares.