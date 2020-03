OMS pide a AMLO liderar plan de México contra coronavirus

La pandemia le toca a todo el gobierno, no sólo al sector Salud, aseguró Thedros Ghebreyesus.

México.- La Organización Mundial de la Salud pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) liderar el plan de México contra el coronavirus, pues la pandemia no sólo le toca al sector Salud.

Tedros Ghebreyesus, presidente de la OMS, aseguró que debe existir compromiso político y por ende debe ser el presidente quien lidere las medidas que se toman para frenar al Covid-19.

"Una de las cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel, porque esta pandemia toca todos los sectores del Gobierno no solo la Sanidad. Es crucial una respuesta de todo el gobierno liderado por el presidente. Y esa respuesta de todo el gobierno debe movilizar a toda la sociedad y asegurarse de que es la responsabilidad de todos" Thedros Ghebreyesus. Presidente de la OMS

OMS pide a países más pruebas de detección

La OMS alertó que las medidas de distanciamiento social que llevan a cabo los países no lograrán frenar la pandemia de coronavirus si no se efectúan más pruebas de detección.

Ghebreyesus aseguró que es fundamental saber quién está infectado para que las medidas de contención funcionen.

"No hemos visto una escalada urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al coronavirus. (…) No puedes combatir un incendio a ciegas. No podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo a los países es sencillo: pruebas, pruebas, pruebas"

La dependencia aconsejó que todos los casos confirmados sean aislados en centros médicos, aunque destacó que varios países se han visto rebasados.

Para quienes cuiden a personas en casa, la OMS recomendó aislarlos en un baño, que usen un baño separado y que el cuidador de esta persona use cubrebocas y se lave las manos con frecuencia.