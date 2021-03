AMLO aseguró que las vacunas para las grandes ciudades de Jalisco como Zapopan y Guadalajara llegarán pronto.

Tras la solicitud del gobernador de Jalisco respecto a agilizar la llegada de vacunas destinadas para la zona metropolitana de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió este domingo 14 de marzo a acelerar la distribución de los fármacos para la entidad.

"No van a faltar las vacunas, Gobernador. Me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos, todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar al finales del mes de abril, cuando menos con una dosis" AMLO

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tequila, el presidente aseguró que las vacunas para las grandes ciudades de Jalisco como Zapopan y Guadalajara llegarán pronto, “es el compromiso", añadió.

Asimismo, AMLO reiteró su intención de vacunar a los maestros para que pueda ser posible el retorno a clases presenciales antes de que termine el presente ciclo escolar.

Alfaro pide a AMLO vacunas para Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió este domingo al presidente de México acelerar la llegada de vacunas contra el Covid-19 a la entidad, especialmente para los municipios más poblados, como Guadalajara y Zapopan.

Por lo anterior, el gobernador Alfaro solicitó a AMLO una “revisión de criterios” en la distribución de vacunas en el país.

“A la fecha no se ha podido programar una sola vacuna para Guadalajara y Zapopan, los dos municipios más grandes del estado y dos de los más importantes del país, y quisiéramos aprovechar esta ocasión para pedir una revisión en los criterios” Enrique Alfaro. Gobernador de Jalisco.

En el evento inaugural, Alfaro instó al mandatario federal que se complete la inoculación para todo el personal de salud de Jalisco, incluso a los que no están en primera línea frente al combate de Covid-19.