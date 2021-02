Jorge Álvarez Maynez critica que AMLO no use cubrebocas

AMLO no tiene que ir a la tienda ni usar transporte, pero sus decisiones afectan a millones, acusó Jorge Álvarez Máynez.

México.- El político Jorge Álvarez Máynez criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decida no usar cubrebocas pese a que ya padeció coronavirus Covid-19, como lo expuso en la conferencia mañanera de este 8 de febrero de 2021.

En su cuenta de Twitter Jorge Álvarez Máynez criticó que AMLO puede darse el lujo de no usar cubrebocas, como puede hacer valer otra serie de privilegios como no ir al mandado y no usar transporte público. Sin embargo, explicó que las acciones del mandatario tienen consecuencias en la vida de millones de mexicanos.

AMLO no se va a poner cubrebocas

En la conferencia mañanera de este 8 de febrero, AMLO aseguró, a pregunta expresa de la prensa en dos ocasiones diferentes, que no usará cubrebocas porque ya no contagia el coronavirus.

AMLO rechazó de nueva cuenta el uso del cubrebocas y justificó que su decisión va acorde a lo que plantean los médicos, sobre que ya no puede transmitir la Covid-19 de la cual ya se recuperó.

"No (usaré cubrebocas), ahora además de acuerdo a lo que plantean los médicos no contagio" Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Presidente de México

AMLO se enfermó porque no se vacunó y tiene que trabajar

AMLO también explicó que se enfermó de coronavirus Covid-19 porque no se vacunó antes de tiempo, como otros jefes de estado que han sido de los primeros en recibir los inyectables.

Además, el presidente de México aseveró que, como millones de personas, no puede quedarse todo el tiempo encerrado, por lo que salió con sana distancia.