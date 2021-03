AMLO dijo que no le gusta el espectáculo y por ello, no se tomó fotografías en zonas inundadas de Tabasco el año pasado.

México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no es un “pelele” de sus adversarios, tras recibir criticas por no mojarse cuando visitó Tabasco y la entidad estaba afectada por las inundaciones el año pasado.

Este 31 de marzo, el presidente AMLO, durante su visita a Tabasco para presentar avances de los apoyos a las personas afectadas por las inundaciones, dijo que sus adversarios querían una foto de él mojándose cuando la entidad estaba inundada, pero no lo hizo porque no le gustan los espectáculos.

“Yo no soy un pelele, pero entonces lo que querían (sus adversarios) era que yo viniera a Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta eso, eso es faramalla, es espectacularidad” AMLO

AMLO es criticado por inundaciones en Tabasco de 2020

En noviembre de 2020, el huracán “Eta” provocó fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Tabasco. Las inundaciones dejaron más de 20 muertos y a más de 180 mil personas damnificadas de distintos municipios de la entidad. En ese entonces, el presidente AMLO visitó la entidad, pero evitó entra a las zonas inundadas.

El mandatario AMLO fue criticado por no entrar a las zonas donde vivían las personas damnificadas, también por su decisión de inundar zonas de pobladores indígenas. En ese entonces, respondió que fue una decisión para que no se rompiera una presa, en su mañanera del 16 de noviembre de 2020.

AMLO destaca avances por inundaciones en Tabasco

Este miércoles, el presidente AMLO aseguró que está en marcha el plan de reconstrucción de carreteras y puentes que quedaron afectados por las inundaciones, para ello, se hubo una inversión de 2 mil millones de pesos.