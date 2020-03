Garzón "la tiene difícil" si es el abogado de Lozoya; "no son tamalitos de chipilín": AMLO

El presidente advirtió que en el caso del ex director de Pemex se trata de defender a un posible defraudador.

México.- Si Baltasar Garzón Real es el abogado en el caso Emilio Lozoya, "la tiene difícil", pues "no son tamalitos de chipilín", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En declaraciones en Palacio Nacional, el mandatario federal advirtió que en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se trata de defender a un posible defraudador.

Lozoya Austin fue detenido el 12 de febrero de este 2020 en Málaga, España. Se le investiga por:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Delincuencia organizada.

Cohecho.

Garzón, famoso por algunos casos que le ha tocado llevar

En su conferencia de prensa, AMLO fue cuestionado a cerca de su opinión sobre la defensa que posiblemente realizará el exjuez español Baltasar Garzón Real a Emilio Lozoya.

Al respecto, López Obrador comentó que "esto cae en la esfera de los particulares".

Señaló que Garzón es un abogado que trabaja para defender a clientes... a personas acusadas. "Es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular que fue muy importante, él fue el que acusó a Augusto Pinochet".

"No son tamalitos de chipilín"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que se enteró, además, que leyó algo "que estaba asesorando al presidente Evo Morales y ahora me entero, es la primera vez que escucho esto (que representará a Lozoya)".

AMLO abundó que aunque Garzón es un abogado y que como cualquier profesional ofrece un servicio para defender a presuntos delincuentes, en el asunto de Emilio Lozoya Austin no la tendrá fácil, por muy bueno que sea el abogado.

“Yo no me puedo adelantar a eso, pero la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”, expuso.

Garzón se encargaría de impugnar extradición de Lozoya



Este miércoles 3 de marzo se dio a conocer que Baltasar Garzón será el encargado de impugnar la extradición de Emilio Lozoya de España.

El exjuez y exmagistrado español se reunió el año pasado en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir la creación de la Guardia Nacional.

Además, se dijo que platicaron además sobre temas de seguridad, combate a la corrupción y de derechos humanos.