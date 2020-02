Asegura AMLO que su gobierno realiza una purificación de la vida pública

AMLO explicó que su gobierno erradica la corrupción con una renovación y purificación de la vida pública.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno se encuentra realizando una renovación y purificación de la vida pública.

De gira por Tepatitlán, Jalisco, para inaugurar una base de la Guardia Nacional, AMLO explicó que en otros sexenios se quiso imponer un sistema donde se premiaba la corrupción a toda costa, por lo que en su mandato se está revirtiendo esto.

"Ahora se está llevando a cabo una transformación, una renovación, una purificación de la vida pública, limpiar de corrupción como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo" AMLO. Presidente de México

AMLO recordó que el principal mal del país es la corrupción y ello trajo destrucción. Dichas acciones perpetuaban estas conductas entre los ciudadanos, refirió.

"El ejemplo desde arriba se quería socializar esa conducta de que todos los ciudadanos dijeran 'el que no tranza no avanza y si roban arriba, porque no vamos a robar nosotros'" AMLO. Presidente de México

Presume buena relación con Enrique Alfaro

AMLO aseguró que mantiene una buena relación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El presidente expuso que esa relación se mantendrá porque los pleitos son innecesarios y la unidad es requerida.

"La patria es primero. Todos debemos participar en la transformación de nuestro país porque sería realmente perder una oportunidad en hacernos a un lado o estarnos peleando cuando tenemos la gran tarea de transformar a México" AMLO. Presidente de México

A su vez, Alfaro expuso que AMLO tiene su respeto y admiración, junto con su respaldo.