El presidente aseguró que se deben evitar aglomeraciones de personas por la pandemia de coronavirus

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no tuvo el contacto que hubiera deseado con los damnificados por las lluvias e inundaciones de Tabasco, debido a que no quiere que haya contagios innecesarios de coronavirus.

En su conferencia de prensa matutina de este 16 de noviembre, López Obrador agregó que no busca mojarse “nada más por la foto” como solían hacer los gobernantes en el pasado, pero eso no significa que no pongan atención a la tragedia que viven más de 160 mil tabasqueños.

Esto, pese a que sus adversarios políticos han criticado el hecho de que realizó la mayor parte de sus recorridos en helicóptero y casi no se entrevistó con los damnificados por el desborde de ríos que llevan varias semanas con sus viviendas anegadas.

“Me dicen ‘a ver, mójese’. Pues no me puedo mojar nada más por la foto; estoy haciendo lo que corresponde para ayudar”. AMLO

AMLO descarta giras por compromiso ante inundaciones de Tabasco

AMLO agregó que le gustaría estar con los tabasqueños “de una manera más presencial” y visitar más comunidades, pero también se debe tener en consideración que el mundo atraviesa una pandemia y debe reducirse el riesgo de contagio.

“¿Nada más para tomarme la foto me mojo? Luego me enfermo y ¿qué se gana con eso?”, resaltó, para luego agregar: “¿O que no guarde yo la sana distancia y me enferme de Covid? pues tampoco”.

López Obrador visitó el fin de semana pasado varios municipios de Tabasco, donde supervisó las tareas de auxilio a la población afectada por las lluvias y ofreció una conferencia de prensa en la que detalló las acciones que se tomarán para evitar más inundaciones en el futuro.

El mandatario agradeció a los miles de mexicanos y empresas que han ayudado a donar víveres y productos de primera necesidad para los damnificados, y comentó que “afortunadamente están ya bajando los ríos”.

“Ya no estamos en la situación de hace unos días”, destacó, si bien también reconoció que “está nublado” y existe la posibilidad de que el huracán Iota afecte la zona en los próximos días.