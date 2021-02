Renuncia de titular de la ASF corresponde a la Cámara de Diputados: AMLO

AMLO enviará una carta a la Cámara de Diputados para que inicie una investigación a la ASF por el cálculo de la cancelación del NAICM

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que investigue a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque en la Cuenta Pública 2019 reportó hasta 75 por ciento más por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En conferencia mañanera del 25 de febrero AMLO dijo que no pedirá la renuncia del auditor superior, David Colmenares, pues es un asunto que corresponde a la Cámara de Diputados, ya que la ASF depende de este grupo.

López Obrador aseguró que piensa que quienes hicieron la Cuenta Pública 2019 no hicieron mal las cuentas, sino que fue de manera intencional para afectar a su gobierno y fuera criticado por la oposición y los medios.

“(La renuncia de David Colmenares) lo va a decir la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí. Nosotros pensamos que no podíamos dejar un asunto así, no vamos a dejar pasar nada que signifique engañar a la gente, manipular” AMLO

AMLO pedirá a la Cámara de Diputados investigar a la ASF

AMLO leyó en la mañanera la carta que enviará a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para que investiguen por qué publicaron que la cancelación del NAICM costó 331 mil 991 millones de pesos, cuando en realidad costó 110 mil 807 millones de pesos, según sus cuentas.

El presidente considera que la ASF actuó de manera política para afectar a su gobierno para “complacer” a los opositores, por lo que no dejará pasar el asunto en donde está de por medio “la dignidad”.

“Considero que una actitud de este tipo no solo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió con esta y otras falsedades contenidas en el informe, fueron utilizadas por la ocasión conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno” Carta de AMLO

¿Qué pasó entre la ASF y AMLO?

El pasado 20 de febrero la Auditoría publicó la Cuenta Pública 2019, donde señaló varias inconsistencias presupuestales del gobierno de AMLO. La que más llamó la atención fue que de acuerdo con sus cálculos la cancelación del NAICM costó 331 mil 996.5 millones de pesos, 3.3 veces más a lo calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).