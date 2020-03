AMLO vuelve a descartar reforma fiscal o aumento de impuestos a energéticos

El presidente de la República también descartó gasolinazos como los de gobiernos anteriores, pues no aumentarán impuestos en energéticos.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó que no está en sus planes elaborar y presentar ante el Congreso de la Unión alguna reforma en materia fiscal o incrementar impuestos a los energéticos.

En conferencia de prensa desde San Luis Potosí luego de encabezar una reunión entre los gabinetes de seguridad local y federal, el mandatario afirmó que su administración no tiene en puerta ninguna reforma de ley ni tiene pensado “modificar el marco jurídico en materia fiscal”.

"No van a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma fiscal”, agregó López Obradora los medios de comunicación reunidos.

De acuerdo con la agencia Notimex, esta posición contrasta con declaraciones del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González , quien afirmó hace unas semanas que la dependencia está trabajando en una reforma con miras a ampliar la base de contribuyentes, mejorar la recaudación y reducir la evasión fiscal.

Destaca AMLO baja incidencia delictiva en San Luis Potosí

Por otro lado, AMLO destacó que San Luis Potosí tiene una incidencia delictiva relativamente baja pese a que colinda con algunas de las entidades más conflictivas del país como Tamaulipas, Guanajuato o Veracruz.

En este sentido, felicitó al gobernador Juan Manuel Carreras por su trabajo y los resultados en la materia, y destacó que es uno de los tres gobernadores de todo el país que se reúne de lunes a viernes con mandos de seguridad estatales y federales, como él hace en la capital del país.

“San Luis Potosí está rodeado de estados donde hay problemas por mayor incidencia delictiva sobre todo homicidios, entonces es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad”. Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, López Obrador se negó a hablar sobre la elección federal intermedia de 2021, pero se comprometió a que habrá comicios libres, se respetará la voluntad del electorado y se combatirá cualquier intento de fraude.