Hemos resistido epidemias, terremotos y neoliberalismo; no nos dejemos apantallar: AMLO

El presidente hizo un llamado a no perder el ánimo ante los efectos del coronavirus en fenómenos económicos como la caída del petróleo y el peso.

México-. El presidente AMLO aseguró que por su grandeza e idiosincrasia, México ha resistido epidemias, terremotos y el neoliberalismo, por lo que hizo un llamado a no perder el ánimo frente a la actual situación económica adversa consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario federal hizo un llamado a mantener la calma ante el escenario de desplome de los precios del petróleo mexicano, así como de la caída del peso ante el dólar, que esta madrugada alcanzó un tipo de cambio de 24 pesos por unidad.

Al retomar la exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre los ahorros generados en el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, en comparación con los trabajos previstos en el ahora extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, el presidente López Obrador destacó la importancia de combate frontal de su gobierno en contra de la corrupción.

Destaca AMLO proyectos de desarrollo nacional como aeropuerto en Santa Lucía y refinería de Dos Bocas

De acuerdo con lo expuesto por la Sedena, el presupuesto total del AIFA es de 79 mil 305 millones de pesos, lo que representa una diferencia a favor de 225 mil 695 millones de pesos respecto a los recursos previstos para el NAICM, que estimaban un desembolso de 305 mil millones de pesos.

En su intervención, el presidente López Obrador destacó los esfuerzos de su administración por sacar adelante distintos proyectos de desarrollo dentro del territorio nacional. En ese sentido, el presidente subrayó el aumento en la producción del petróleo y la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.

De acuerdo con el mandatario, si su gobierno confiara plenamente en los recursos provenientes del extranjero, un escenario como el de la actual contingencia sanitaria resultaría altamente desfavorable, por lo que destacó la iniciativa de generar valor dentro de proyectos nacionales.

"No sólo es no darle valor agregado a la materia prima, que es sólo sentido común, sino estar dependiendo del extranjero ante cualquier adversidad, circunstancia, imagínense no contar con los combustibles" AMLO. Presidente de México.

El titular del Poder Ejecutivo reiteró su confianza en que el país supere la incertidumbre y efectos de la pandemia del coronavirus Covid-19, conforme a los principios de unidad y coordinación entre sociedad y gobierno.