Yo no me puedo aislar ni poner en cuarentena: AMLO

El presidente recordó que desempeña una función esencial para el país y que no puede apegarse a la recomendación de "quedarse en casa"

México. - El presidente AMLO aseguró que no puede ponerse en cuarentena ni aislarse de la sociedad por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19, esto debido a que desempeña una función esencial para el funcionamiento del país, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que se esté registrando un desbordamiento de casos de coronavirus y reiteró que, hasta ahora, las cifras de diagnósticos positivos se mantienen dentro de las proyecciones de los especialistas en salud y ciencia.

Afirmó que está siguiendo todos los protocolos dictados por la Secretaría de Salud (SSa) en materia de prevención. Recordó que esta misma semana, su gobierno publicó un decreto en el que se pide a empresas y entidades de gobierno mandar a casa, con goce de sueldo, a trabajadores integrantes de uno de los grupos más vulnerables ante el Covid-19, los adultos mayores.

"Ya no están asistiendo a trabajar quienes no tienen una función básica de servicio a la comunidad o de servicio directo a la ciudadanía. Ahí me encuentro yo, entre los que si tenemos una función básica. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar. Como el ejército, como la Marina" AMLO. Presidente de México.

En cuanto a sus gira prevista para este fin de semana por varios estados del noroeste de la república, AMLO aclaró que no llevará a cabo actos públicos ante simpatizantes.

El mandatario federal hizo un llamado a sus seguidores a no esperarlo en los aeropuertos del país.

Lamenta AMLO mezquindad de opositores ante Covid-19

Reiteró la importancia de evitar las concentraciones públicas y advirtió que si personas llegan a aparecerse en sus puntos de visita, seguramente son enviados de sus opositores, de quienes lamentó su postura mezquina de abierto golpeteo político. en un momento en que la premisa de todos los ciudadanos debería ser la unidad nacional ante la pandemia .

López Obrador insistió que México comenzó a prepararse para el ingreso de la pandemia desde hace meses y aseguró que todas las decisiones a tomarse, se apegarán a los criterios y resoluciones de los expertos al frente de la salud pública.