AMLO asegura que ya se ha comenzado con una mejoría en materia económica; augura que México crecerá del 4 al 5% en 2021

México. - El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirma que en México ya se puede observar una mejoría en materia económica, ante la crisis que se ha originado debido a la pandemia de coronavirus, y prevé que el país crezca del 4 al 5 por ciento durante 2021.

Durante un evento que encabezó este sábado 23 de enero en el municipio de Linares, Nuevo León, AMLO asegura que la economía ya está creciendo de nueva cuenta , pues ya se han puesto en marcha diferentes proyectos a favor de reactivar el sector.

Por ello, a manera de metáfora, AMLO destacó que ya se comienzan a ver “lucecitas” en el “túnel” donde se encuentra aún el país, ante la crisis que ha derivado de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19, la cual ha obligado el cierre temporal de diferentes sectores productivos.

“Vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos, ya se ven las lucecitas que indican que vamos a salir del túnel en que nos metió la pandemia, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento y que, al mismo tiempo, nos afectó la economía, la actividad productiva; pero vamos hacia adelante, ya se está reactivando la economía, ya se están recuperando los empleos” Andrés Manuel López Obrador

Asegura AMLO que México ya está creciendo de nuevo

AMLO asegura en su mensaje en Linares que como él mismo había pronosticado, si bien la caída de la economía por la pandemia era previsible, se ha conseguido revertir la tendencia pues ya se ha comenzado a experimentar un alza.

“Dijimos: Vamos a caer y vamos a recuperarnos, y va a ser una ‘V’, así, caímos hasta el fondo y salimos, y ya está cumpliéndose el pronóstico, ya estamos creciendo de nuevo, y va a ser una ‘V’” Andrés Manuel López Obrador

Así lo refirió al apuntar que la oposición lo que afirmaba, era que el país caería y no lograría volver a subir, por lo que se observaría una ‘L’, pese a lo cual dijo, las previsiones y el comportamiento de la economía ya está siendo favorable.

Además, destacó que a pesar de las adversidades que se han presentado, su gobierno no recurrió a contratar deudas, además de que no se aumentaron impuestos y los precios de combustibles y energéticos, al mismo tiempo de que no fueron cancelados programas sociales.

México crecerá de 4 a 5% en 2021: AMLO en Moctezuma

AMLO en Moctezuma, San Luis Potosí Cortesía

Desde el municipio de Moctezuma, AMLO asegura que México registrará un crecimiento del 4 al 5 por ciento a pesar de la pandemia de coronavirus Covid-19.

“Tengo ya un reporte del 4 al 5% de crecimiento para este 2021, nos vamos a ir recuperando" AMLO

AMLO asegura que esta previsión de crecimiento tiene como fundamento "que no se siguió el modelo neoliberal" sino que se generaron "ahorros sin adquirir deuda" y "se rescató a los más pobres".