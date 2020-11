AMLO dice que “conservadores” quieren frenar la 4T

Además aseguró que su movimiento ganará las elecciones de 2021

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los “conservadores” quieren frenar “a como de lugar” la 4T (Cuarta Transformación), pero, dijo, no van a poder.

López Obrador viajó el 28 de noviembre a Baja California para supervisar las obras del Hospital Rural San Quintín IMSS-Bienestar mencionó que este grupo no conseguirá su objetivo porque se está combatiendo la corrupción y se está devolviendo al pueblo lo robado.

“Están desesperados los conservadores, quieren a como dé lugar frenar, detener la transformación, se están agrupando, se están uniendo porque piensan que van a lograr el retroceso, el que demos marcha atrás” AMLO

AMLO dijo que después de Francisco I. Madero, ha sido el presidente más atacado de la historia por sus adversarios, pero no van a poder debilitarlo porque cuenta con el apoyo de la gente.

Señaló que, por ejemplo, hay analistas que lo atacan todos los días, pero no lograrán debilitar a la “Cuarta Transformación” porque se trabaja en acabar con las corrupción y en apoyar a jóvenes, adultos mayores y niños con discapacidad.

“Algunos analistas se preguntan cómo es que nos están atacando tanto, un día sí y el otro también, y la gente sigue apoyando; pues ese es el secreto: no permitimos la corrupción, no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se le entrega al pueblo de manera directa, no a través de intermediarios” AMLO

“4T” le ganará al “partido conservador” en elecciones de 2021

El mismo día, pero en Ensenada, Obrador se pronunció sobre las elecciones de 2021 y aseguró que el movimiento que encabeza le ganará al “partido conservador”.

Recordó que el próximo año habrá las elecciones más grandes del país, donde se elegirán 15 gubernaturas, se renovará la Cámara de Diputados, ayuntamientos, entre otros cargos. En total serán más 21 mil.