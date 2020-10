El presidente se refirió al bloqueo de la vías del ferrocarril en la estación Consuelo

México.- AMLO opinó que el conflicto de la entrega de agua de la presa La Boquilla en Chihuahua se le “fue de las manos” a las autoridades, el cual tuvo origen en los intereses personales de panistas en el estado.

Luego de que personas desde el 26 de agosto bloquean las vías del ferrocarril en la estación Consuelo para protestar por el agua, en conferencia de prensa, AMLO dijo que no va a intervenir a pesar de que autoridades le han pedido que envíe a la Guardia Nacional.

Recordó que ahora sí piden la intervención del cuerpo de las fuerzas armadas, sin embargo, se quejaron de la violencia cuando la Guardia fue enviada a la presa donde elementos se enfrentaron con campesinos y agricultores.

“Yo entiendo que se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento; lo difícil es resolver y levantar el movimiento. Ahora no pueden, se les fue de las manos, y nosotros no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo, eso no lo vamos a hacer” AMLO

AMLO reiteró que tienen el compromiso de entregar el agua que le corresponde a Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944.

Debido al desacuerdo de campesinos y agricultores sobre este tratado, se han manifestado con el bloqueo de la estación Consuelo. Policías estatales han intentado quitarlos del lugar, pero los protestantes advierten que si se atreven, incluso, les poncharán las llantas de las patrullas.

El 25 de septiembre la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez, explicó que son seis ríos lo que deben aportar agua para el tratado entre Estados Unidos y México.

De estos, el Conchos, ubicado en Chihuahua, es el que debe dar más cantidad: 54 por ciento.