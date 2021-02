El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este jueves 11 de febrero desde Palacio Nacional



México.- El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este jueves 11 de febrero desde Palacio Nacional con varios temas en la agenda nacional, en su semana de regreso luego de recuperarse del coronavirus Covid-19 .

Ayer, AMLO inauguró la pista del futuro Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) "Felipe Ángeles" . No obstante, fue el aterrizaje de aviones comerciales sin pasajeros los que desataron críticas entre los opositores al actual gobierno federal, quienes tacharon el acto como "un show" propagandístico.

AMLO podría responder a las críticas en cuanto al despliegue en Santa Lucía, proyecto que considera como uno de los más trascedentes de su llamada "Cuarta Transformación" debido al viraje que se hizo por la cancelación de obras en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

En otro tema, AMLO podría ser cuestionado respecto al presunto acuerdo alcanzado entre la FGR y Rosario Robles , quien estaría dispuesta a declarase culpable del delito de omisión en el servicio público, a fin de obtener una pena reducida y no ir a juicio.

Advierte AMLO a paisanos que Biden tardará en hacer cambios a política migratoria

AMLO advirtió a los mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos (EU) que la política migratoria de Joe Biden aún está por definirse y que si bien las intenciones son buenas, llevará tiempo poder implementar los cambios necesarios para regularizar a los millones de migrantes en el vecino país.

En su conferencia mañanera de este jueves 11 de febrero, AMLO dijo que su gobierno mantiene una propuesta integral de atención al fenómeno migratorio, con la promoción del apoyo e inversión en el sur de México y en países como Guatemala, Honduras y El Salvador .

Reveló que en una comunicación con el presidente estadounidense Joe Bieden, éste le revelo que los cambios en el sistema migratorio que impulsa su gobierno llevarán tiempo en implementarse, por lo que dijo que los paisanos no deben pensar que en este momento se vive periodo de " puertas abiertas" del otro lado de la frontera.