AMLO dice que “no pasa nada” por veto de Fernanda Familiar

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó sobre el veto que la conductora Fernanda Familiar hizo en su programa de radio: “No pasa nada”.

En conferencia de prensa del 25 de noviembre en Palacio Nacional, el presidente recordó el tuit de la conductora en el que indica que no dará espacio al presidente por mentiroso.

“Es una conducta que ayer me vetó, me censuró, pero no pasa nada, no pasa nada, como ahora hay más libertad pues todos estamos expuestos” AMLO

El 23 de noviembre a través de su cuenta de Twitter, Familiar escribió que no dará espacio al presidente en su programa ¡Qué tal Fernanda!, en Imagen Radio, porque dice tener responsabilidad con la verdad, el compromiso y el rigor periodístico.

Anunció que cuando transmitan alguna información de AMLO en su programa cortará la señal, pues no dará espacio a las mentiras.

“No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie. El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo” Fernanda Familiar

Tras críticas por su decisión, más tarde publicó en la red social que México está en “un sopor, abismo, letargo, retraso, en crisis, anquilosado” y no vamos bien.

“Nuestro país (México), en un sopor, abismo, letargo, retraso, en crisis, anquilosado ... y no es Fake News. Cuidado [email protected] que digan lo contrario y den espacio a las mentiras. NO VAMOS BIEN, no hay buen rumbo” Fernanda Familiar

Presidencia no compra youtubers

López Obrador también aseguró que Presidencia no compra youtubers para que hablen a favor del gobierno, esto luego de que en conferencia periodistas le cuestionaron las agresiones que han sufrido por parte de creadores de contenidos de redes sociales que asisten a las mañaneras.

“No tenemos ningún grupo de comunicadores, no se orquesta nada desde Presidencia, no estamos a favor de estas prácticas porque las hemos padecido” AMLO

AMLO insistió que para acabar con este problema, Twitter debe informar quién le paga por espacio y bots.