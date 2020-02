AMLO ofrece amnistía a quien dé información para encontrar a los 43 de Ayotzinapa

El presidente indicó que darán protección y recompensa a quien ayude a resolver el caso, considerado un asunto de Estado

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció amnistía e incluso recompensas a quienes otorguen información para dar con el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En su conferencia de prensa de este 11 de febrero, el mandatario señaló que ya le ha hecho saber a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el caso de Ayotzinapa es una de las máximas prioridades para su administración y por ello le pidió atenderlo de tiempo completo.

“Vamos a seguir la investigación con todos los elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano. es un asunto de Estado aclarar lo que sucedió”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, subrayó que le ha enviado cartas a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitarles su ayuda en la resolución del caso, y ambas instancias han respondido de manera positiva a su exhorto.

Hay un pacto de silencio entre los detenidos por el caso Ayotzinapa: AMLO

Siguiendo con el tema, AMLO destacó que hay más de un centenar de personas detenidas en relación con la desaparición y entre ellas “hay como un pacto de silencio ” que impide el avance de las investigaciones, y por ello lanzó un exhorto y ofrecimiento a los detenidos por el caso:

“Le estamos pidiendo a quienes participaron en estos hechos que hablen (…) Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recompensa”. Andrés Manuel López Obrador

Finalmente, López Obrador recordó que la entonces candidata del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró durante su campaña que que si ella fuera la mandataria mexicana “no descansaría hasta encontrar a los jóvenes”.