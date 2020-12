Alonso Cedeño también participó con su agencia en la campaña de Ricardo Anaya de 2018 para la presidencia de México

México.- La alianza de PAN, PRI y PRD para las elecciones de 2021 se formalizó con la creación de la plataforma Va Por México, la cual lanzará candidaturas conjuntas a diputaciones federales y para algunas de las 15 gubernaturas que estarán en juego en los comicios; no obstante, el lanzamiento no ha tenido el éxito esperado en redes sociales debido al polémico uso de imágenes absurdas que han desatado las burlas de usuarios.

Como parte de la campaña de posicionamiento de Va Por México, la agencia Estrategia En Línea lanzó imágenes promocionales donde se observa a campesinos estadounidenses , médicos y policías españoles, como parte de los grupos que están a favor de la plataforma de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Las fotos desataron burlas debido a que no se encontró coincidencia con las características de la mayoría de la población en México, ni con la situación actual del país.

La agencia Estrategia en Línea es propiedad de Alonso Cedeño, un experimentado estratega político que se introdujo en el campo de la comunicación política en las elecciones de 2006 y que ha sido reconocido como un innovador en campañas de Latinoamérica.

Actualmente, Cedeño y Estrategia en Línea trabajan en el manejo de las redes, imagen gubernamental y difusión de contenido multimedia con el gobierno de Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín. Por su trabajo en Quintana Roo ha sido galardonado en dos ocasiones como Estratega Digital Gubernamental del año por Reed Latino.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGPochitoque%2Fstatus%2F1342002048494141440&widget=Tweet

Mal (y haciendo el ridículo) arranca la alianza PAN-PRI-PRD. #VaPorMexico lanza campaña digital usando imágenes... ¡de granjeros gringos y de hospitales privados y de la policía de España! 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️.



La agencia a cargo de esta pifia es Estrategia En Línea, de Alonso Cedeño. pic.twitter.com/KIIZ2pBbIh — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) December 24, 2020

Alonso Cedeño ha fracasado en 2 últimas campañas con Estrategia en LÍnea

No obstante, 2 de las últimas campañas más importantes de Estrategia en Línea han sido un fracaso absoluto: en 2018 Alonso Cedeño no pudo ayudar a Ricardo Anaya a ganar la presidencia de México y el manejo de la imagen del PAN fue tal que, a dos años de dichos comicios, los blanquiazules no tienen capital político suficiente para hacer frente a la llamada "4T" y deberán participar en coalición con el PRD y PRI en Va Por México.

En tanto, en 2019 Alonso Cedeño fungió como asesor de Rómulo Roux, candidato a la presidencia de Panamá que pase a un aumento en el número de simpatizantes, terminó perdiendo los comicios ante Laurentino Cortizo.

Cabe recordar que desde la formalización de Va Por México, el presidente AMLO se ha lanzado en contra de la alianza y ha acusado que la coalición busca quitarle el dinero a "los pobres" y recuperar los privilegios de los años de gobiernos neoliberales.