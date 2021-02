Alonso Ancira fue extraditado de España para responder por la venta de Agronitrogenados a Pemex.

México.- El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, llegó la tarde de este 3 de febrero de 2021 a México, extraditado desde España por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de Agronitrogenados, en los cuales se relaciona a Emilio Lozoya.

Alonso Ancira llegó a México en un jet de la Fiscalía General de la República, el mismo que transportó a Emilio Lozoya, también desde España. La aeronave partió de la base aérea de Sant Joan Air, de Palma de Mallorca, y tras una escala en el Aeropuerto Internacional de Halifax, llegó a la Ciudad de México.

El aterrizaje de Ancira Elizondo se dio a las 17:11 horas. El empresario tendrá que responder por delitos de lavado de dinero y supuestos sobornos entregados a Emilio Lozoya para que Pemex comprara Agronitrogenados, considerada una planta chatarra.

¿Quién es Alonso Ancira?

Alonso Ancira Elizondo nació en la Ciudad de México en 1956 y es abogado egresado de la Universidad Anáhuac. Además es uno de los 100 empresarios más importantes e influyentes de México.

Tiene un doctorado honoris causa en la University of the Incarnated World y la Texas A&M University. Además fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.

En 1991 logró ser director general de Altos Hornos de México y a partir de 2016 fue presidente de esta empresa. Dicha compañía fue absorbida por el Grupo Acerero del Norte en 1991.

El empresario fue acusado de sobornar a Emilio Lozoya, otrora director de Pemex, para lque la empresa productiva del estado comprara, a un precio no concordante, Agronitrogenados.

Tras su arribo, Alonso Ancira será enviado al Reclusorio Norte, según medios nacionales, para ser presentado con un juez si así se determina. Por el momento permanece en el hangar de la Fiscalía General de la República.