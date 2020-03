Una persona con Covid-19 puede infectar a 2.5: UNAM

La doctora María Eugenia Jiménez Corona insistió que el uso de tapabocas no es necesario para quien no esté enfermo

México.- Un infectado del nuevo coronavirus puede contagiar a 2.5 personas, lo que en un mes se calculan 406 nuevas infecciones, afirma la doctora María Eugenia Jiménez Corona de la UNAM.

La epidemióloga dijo que por esto las personas deben de respetar el aislamiento y salir de casa sólo si es necesario, evitar lugares con muchas personas, lavarse las manos correctamente y mantener la sana distancia, de acuerdo con un boletín de la UNAM.

“Sólo deben andar en la calle quienes necesiten salir por cuestiones laborales o por alguna emergencia; los demás deben permanecer en casa y para ello se implementó la estrategia de disminución de actividades no esenciales”. María Eugenia Jiménez Corona. Doctora de la UNAM

La integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid-19 dijo que en buena medida los resultados de cómo afectará la pandemia a México dependerá del respeto al aislamiento.

Pidió a la sociedad respetar las medidas realizadas por organismos internacionales y el gobierno federal, pues el avance de la enfermedad también depende de que tanto la población las cumpla.

“Como sociedad también tenemos esa tarea. Las recomendaciones están dadas, pero si no son acatadas de manera puntual y con responsabilidad por la población, no funcionan”. María Eugenia Jiménez Corona. Doctora de la UNAM

Cubrebocas sólo para los enfermos y quienes los atiendan

Jiménez Corona reiteró que el uso de cubrebocas no es necesario si no se está enfermo , incluso, podría causar que alguien sano enferme si no se usa adecuadamente. Explicó que sólo debe ser usado por quien esté enfermo o atienda directamente a las personas contagiadas.

También recomendó que se cuando se estornude la boca debe taparse con el ángulo del codo para evitar que las gotas de saliva que expulsamos se dispersen en el ambiente o se puede cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable y tirarlo de inmediato en un bote de basura