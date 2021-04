En un video compartido en redes sociales, Alfredo Adame utilizó la pista de una canción "Queen" para pedir el voto de la ciudadanía.

Alfredo Adame, candidato a diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan de Redes Sociales Progresistas (RSP) pide votar por él a ritmo de la canción We Will Rock You de “Queen”.

En un video subido a sus redes sociales, Alfredo Adame muestra fotografías donde aparece repartiendo propaganda suya y realizando otras acciones de su campaña electoral, pero con la música de fondo del grupo británico de rock “Queen”.

En las primeras estrofas del clip promocional de Alfredo Adame se escucha: “vamos a ganar y vamos a triunfar porque nuestro candidato es el ideal. Tiene la visión a todo motor. El éxito no es suerte, es un inteligente plan”.

Mientras que en el coro de la canción se oye: “Vota, vota Adame. Vota, vota Adame”, en lugar del “We will we will rock you” de la letra original.

En la siguiente estrofa versa: “Visión más trabajo y dedicación, es igual a progreso inmediato y educación. Estamos en acción, pues no comprometas el futuro de tus hijos”.

Y reitera en el coro: “Vota, vota Adame. Vota, vota Adame”.

Filtran audio de Alfredo Adame donde revela un plan para quedarse con dinero de la campaña electoral

El pasado 5 de marzo, fue filtrado un audio donde se escucha al candidato a diputado federal Alfredo Adame afirmar que se quedará con 25 millones de pesos de los 40 de su campaña política para las próximas elecciones del 6 de junio.

En el audio se escucha al también actor y conductor señalar que RSP no logrará mayoría en la Cámara de Diputados y que se quedará con dicha cantidad de dinero correspondiente a su campaña política, ya que, justifica, "así son los negocios".

"De esos 40 millones, nos chingamos 25, así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… Lo van a súper apoyar (a su partido) para que en la Cámara de diferencia van a ser como 11. Entonces de RSP van a sacar a esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara" Alfredo Adame

En el audio, Alfredo Adame afirma que la orden es "no tirarle" ni a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"No le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo, por ejemplo, a López Obrador", asegura en el audio Adame.