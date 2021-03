Alfredo Adame afirmó que incluso si perdiera la demanda que interpuso en su contra Diana Golden, no le pagará nada porque no tiene trabajo

Hace unas semanas, Diana Golden dio a conocer que había ganado la demanda por daño moral que interpuso en contra de su exesposo Alfredo Adame, lo que obligaría al actor a pagarle 20 mil pesos y ofrecerle una disculpa pública.

Hasta el momento, la sentencia sigue sin ser cumplida y así permanecerá, afirmó Alfredo Adame en recientes declaraciones, señalando que la supuesta resolución es falsa, pues nadie ha ganado todavía e incluso refrendó los señalamientos que lo llevaron a ser denunciado por Diana Golden.

Pero, ¿qué pasaría si en efecto las palabras de su expareja son ciertas? Alfredo Adame asegura que no le pagaría un solo peso, pues no tiene trabajo ni otra fuente de ingresos, por lo que nadie puede obligarlo a pagar nada.

Alfredo Adame afirma que sólo ejerce su derecho de réplica por acusaciones de Diana Golden

En palabras citadas por la revista TV Notas, el exconductor del programa 'Hoy' no reparo en repetir las afirmaciones que lo llevaron a ser demandado por Diana Golden:

​"Diana Golden es una alcohólica, drogadicta, que no sabe ni en qué mundo vive, vino a hacer un escandalito aquí en mi casa"

Alfredo Adame

Alfredo Adame recordó que el pleito legal inició en 2019, cuando la actriz decidió demandarlo por estas declaraciones.

"No le parece, no le gusta porque la exhibí, la quemé como lo hecho desde hace 34 años cada vez que me fastidia. Ella es la que empieza. Le contesto, le pongo una zarandeada impresionante y va y me mete una demanda por daño moral" Alfredo Adame

En opinión del galán de telenovelas, no hay motivos para que sea sancionado, pues al hacer los señalamientos contra Diana Golden sólo está ejerciendo su derecho de réplica:

"De repente ella me ofende, me insulta, me trata de humillar y denostar en una entrevista que da totalmente alcoholizada en un medio, se burla de mí y dice cosas muy feas, y luego yo agarro y le contesto, es mi derecho de réplica" Alfredo Adame

Alfredo Adame asegura que no pagará nada a Diana Golden

Adame dijo que para defenderse, presentó ante el juez un par de videos y fotos en las Diana Golden aparece en completo estado de ebriedad en el aeropuerto de Cancún, lo que demostraría que no la difamó.

"En esta primera audiencia con la juez yo presento todo esto y digo ‘bueno, esto es lo que yo digo y lo que es verdad’, además del capítulo donde andaba de novia con un narcotraficante de la Zona Rosa, un narcomenudista que metieron a la cárcel" Alfredo Adame

Ante la posibilidad de que pueda ser hallado culpable por daño moral, Alfredo Adame aseguró que no le pagará nada a la actriz y la acusó de amenazarlo con mandarlo a golpear.