El candidato Alfredo Adame dijo que no pierde nada si la gente no vota por él, y que no tiene por qué ensuciarse los zapatos en ayudar a la gente.

México.- "No pierdo nada si la gente no vota por mí", afirmó Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a una diputación federal, ante la polémica que le rodeó tras filtrase un supuesto plan para quedarse con dinero de la campaña.

Tras afirmar que no pierde nada si la gente no vota por él para que sea diputado federal por la alcaldía Tlalpan, Alfredo Adame insistió en que sus supuestos planes son un audio malintencionadamente editado .

El actor generó polémica tras el audio difundido en el que se escucha su voz diciendo algo sobre 40 millones de pesos de campaña, de los cuales le dice al interlocutor que se podrían quedar con 25 .

No tengo porque ensuciarme los zapatos por ayudar a la gente: Alfredo Adame

Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado, dijo que no pierde nada si la gente no vota por él, y que no tiene por qué ensuciarse los zapatos por ayudar a la gente.

El actor fue cuestionado por Ciro Gómez Leyva sobre un audio que se viralizó en redes sociales en el que supuestamente se le escucha hablar sobre cuestiones de dinero en las campañas electorales.

Alfredo Adame negó la veracidad del audio y dijo que si la gente no vota por él, se regresará a su casa a comer 3 veces al día, encargarse de sus negocios y pasear en moto los fines de semana.

"Yo no pierdo nada si la gente decide no votar por mi. Yo no tengo porque andarme ensuciando los zapatos por ayudar a la gente, me regreso a mi casa a comer 3 veces al día, a encargarme de mis negocios y pasear en moto los fines de semana" Alfredo Adame

Audio fue editado, dice Alfredo Adame

Alfredo Adame, quien dijo que no pierde nada si la gente no vota por él para que sea diputado por la alcaldía Tlalpan, en la CDMX, afirmó que el audio fue "malintencionadamente editado".

En el audio que generó polémica se escucha a Adame presuntamente diciendo algo sobre 40 millones de pesos, de los cuales le dice al interlocutor que de podrían quedar con 25.

Además, hace referencia a un partido que no alcanzará la mayoría en el Congreso y que por ese motivo apoyarán a Redes Sociales Progresistas (RSP), partido por el que el actor está postulado para diputado.

En el audio, además se menciona que no se atacará al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni a la jefa del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.