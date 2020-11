Conrado Durazo murió a los 99 años de edad este 24 de noviembre de 2020.

México.- El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, agradeció las muestras de solidaridad por la muerte de su papá, Conrado Durazo, ocurrida este 24 de noviembre de 2020.

En su cuenta de Twitter el político sonorense agradeció las muestras de cariño y explicó que su padre seguirá siendo su mayor ejemplo junto con su mamá que también murió recientemente.

Agradezco cada muestra de solidaridad y cariño hacia toda mi familia por el fallecimiento de mi padre, don Conrado. Él seguirá siendo mi mayor ejemplo que junto a mi madre, dio todo de sí para que mis hermanos y yo saliéramos adelante. Gracias papá, siempre vivirás en mi corazón. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 25, 2020

Conrado Durazo murió este día a los 99 años de edad. No se externaron las causas de la muerte del papá del político, pero las muestras de apoyo de parte de las figuras de la política mexicana no se hicieron esperar.

Marcelo Ebrard fue uno de los primeros en externar sus condolencias, vía un mensaje en su cuenta de Twitter. Mario Delgado se sumó a esto y también envió su apoyo a Durazo. De igual forma, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, emitió un mensaje de apoyo para el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La mamá de Alfonso Durazo, María Luisa Montaño, muró el 12 de noviembre de 2020, a los 92 años de edad. La razón de su deceso fue coronavirus Covid-19, dio a conocer el ex funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Alfonso Durazo fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta el 30 de octubre de 2020. Su renuncia se dio para buscar la gubernatura de Sonora, como candidato de Morena.

Hasta el momento no se ha definido si Alfonso Durazo será el candidato de Morena a la gubernatura ya que aún faltan meses para que inicien las campañas para las elecciones de 2021. Previo a su trabajo con AMLO, Durazo fue secretario particular de Vicente Fox y secretario particular de Luis Donaldo Colosio, cuando este fue presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en la década de los 90.