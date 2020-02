La directora de la Conade advirtió un golpeteo político en su contra y dijo que aún no existe un fallo definitivo de la SFP sobre las observaciones.

México.- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, aseguró que las acusaciones de presunta corrupción en lo que va de su gestión son un "mitote", pues se tratan de "observaciones" de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no de un fallo definitivo en el rubro.

En declaraciones a la agencia Notimex, la funcionaria federal advirtió que las observaciones serán solventadas y consideró que mucho de lo informado por la SFP ha sido manipulado por los medios de comunicación. Además, acusó que existe un golpeteo político en su contra por su posible participación en las elecciones de 2021 y la delegación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No puedo dar una respuesta ante el mitote. Sigue siendo un mitote. No hay, hoy, una solución de la SFP, sólo son observaciones y no ha emitido una resolución. Todo lo que se ha dicho es un mitote” Ana Guevara. Directora de la Conade.

La también ex medallista olímpica recordó que forma parte del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra de la corrupción, por lo que en caso de que se confirme alguna de las irregularidades señaladas hasta ahora, no protegerá a alguno de los funcionarios involucrados y presentará las denuncias correspondientes.

"Nuestro compromiso desde el día uno, llegó junto con este esquema de trabajo promovido por el presidente de no corrupción, y si hay alguien que se equivocó, si fuese el caso, que se proceda (...) En este momento se violenta el principio de garantía constitucional que es el de inocencia y si fuera la contrario, que se compruebe" Ana Guevara. Directora de la Conade.

Cabe recordar que de acuerdo con un informe presentado por la titular de la SFP, Irma Sandoval, durante la gestión de Ana Guevara se han detectado irregularidades que podrían representar un daño patrimonial por más de 50 millones de pesos.

Entre las observaciones se encuentra que la Conade habría contratado a entrenadores "de alto rendimiento" con perfiles distintos a los requeridos, pues entre los elegidos se encontraría un Licenciado en Administración de Empresas con nula experiencia en el deporte. Además, federaciones habrían incurrido en sobrecostos de eventos de sus disciplinas.