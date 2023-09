En los últimos años, los servicios de taxi por aplicación se han popularizado en México.

Tanto Uber, Didi y Cabify, entre otras, se han convertido en un modelo de negocio, ya sea como fuente propia o tercerizando el vehículo permitiendo a los propietarios de vehículos ganar dinero a través de las apps con cada viaje que realizan.

Aunque se han convertido en una opción para generar mayores ingresos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que es necesario identificar en materia de seguros las coberturas con las que se cuenta para que éstas sean adecuadas al uso del vehículo.

Ello, con el objetivo de disminuir los riesgos tanto para el conductor como para pasajeros y a terceros, así como del vehículo.

Esta situación ha llevado a reclamaciones de los socio conductores hacia las aseguradoras, ya que en algunos casos existe negativa de indemnización debido a que la póliza contratada no va acorde con el uso del vehículo o bien la póliza no aplica cuando el accidente ocurre fuera del uso de la aplicación.

Por lo tanto, previo a ingresar a estas plataformas es recomendable revisar, con la aseguradora en la que se tenga contratada la protección al vehículo, sobre el nuevo uso que se le dará al automóvil y consultar si existen restricciones o si es necesario contratar una cobertura adicional.

Y es que, al usar el auto en la app de Uber o Didi puede aumentar el riesgo de un accidente o robo, por lo que se debe ser precavido e investigar cuáles son las condiciones por las que tengo contratada la póliza y si se requiere alguna cobertura adicional.

Incluso, una opción es acercarse con la compañía de la aplicación y preguntar si existe algún convenio o seguro para ese fin y sus condiciones.

¿Qué seguro se debe contratar en un auto de Uber o Didi? (Uber)

Ni Uber ni DiDi cubren el seguro del automóvil

Algunas plataformas como Uber ofrecen a los socios conductores un seguro de protección adicional.

Es importante acotar que esta app no asegura automóviles, sino los viajes, es decir, el seguro se activa sólo cuando el socio conductor está conectado esperando a recibir un viaje, cuando va en camino a recoger al usuario y al llevar al usuario a su destino.

Entonces ¿la plataforma asegura el vehículo? no, el seguro que ofrece sólo protege a los socio conductores, usuarios y terceros afectados en caso de un accidente, más no el vehículo, por ello que es importante contar con una póliza de seguro de automóvil vigente para no poner en riesgo su patrimonio ni la generación de ingresos.

Debido a la modalidad del seguro, que solo se activa con la app en funcionamiento no existen restricciones en caso de que el usuario utilice múltiples plataformas de viajes u otros modelos de taxi.

Por ello, es recomendable consultar con un asesor de seguros para identificar si entre los diferentes seguros se puede tener contradicciones o se requiere contratar pólizas adicionales.

Seguro para taxi

En el caso de los vehículos que son utilizados como taxi, deben de contar con un seguro específico para dicha finalidad.

En este tipo de pólizas existe mayor cobertura, por ello si el usuario incluso deja de utilizar el vehículo como taxi, el seguro seguirá teniendo cobertura.

En cambio al contratar uno convencional y se destina el vehículo para transporte, se corre el riesgo de que la aseguradora no brinde una indemnización por el giro del vehículo.

En todos los casos en que un vehículo se utilice para alguna modalidad de taxi es importante consultar con las aseguradoras para identificar la póliza más adecuada.