Ferrari ha lanzado un programa para combatir la falsificación de productos que llevan su icónica marca: “Ferrari Anti-Counterfeiting Reward” (Recompensas Anti-Falsificación de Ferrari).

A grandes rasgos, este programa está diseñado para incentivar la identificación de actividades que infrinjan las marcas registradas de Ferrari SpA.

Por ello, la marca italiana recompensará con un regalo a las personas que le informen sobre productos que pueden ser falsificados o infringir sus marcas.

Ferrari y su plan antipiratería

Para participar en el programa, cualquier persona que crea haber identificado un producto a la venta que pueda infringir las marcas comerciales nacionales, internacionales y europeas de Ferrari de acuerdo con las leyes aplicables, puede presentar un informe.

En los casos en que varios participantes informen de la misma infracción en diferentes momentos durante la duración del Programa, Ferrari solo considerará Informes elegibles aquellos que se presentaron primero en orden cronológico.

Según Ferrari, el programa es importante para proteger su imagen, y Enrico Galliera, jefe del departamento comercial y de marketing de la compañía, afirma que la iniciativa incentiva a las personas a denunciar cualquier actividad que infrinja la marca Ferrari.

El programa no se limita a los propietarios de autos Ferrari, ya que la compañía italiana afirma que la iniciativa está destinada a cualquiera que haya identificado un producto que potencialmente infringe las marcas registradas de Ferrari y se vende en un entorno comercial.

Cómo funciona este programa de Ferrari

Cualquiera que crea haber detectado un producto a la venta que pueda infringir las marcas registradas de Ferrari puede enviar un informe a través de un formulario en línea en el sitio de Ferrari.

Luego, Ferrari llevará a cabo una investigación y, si descubre que el informe contiene una infracción que la empresa aún no conocía, recompensará a la persona que presentó el informe con algún tipo de obsequio.

No hay indicación del valor o tipo de obsequio que Ferrari enviará, pero según la compañía, el peticionario debe recibir una notificación de su obsequio dentro de los 60 días posteriores al envío de la petición. Si no hay respuesta de dentro del mismo lapso, el informe se considerará no elegible.

Para enviar un informe adecuado, se deben incluir datos personales y de la empresa donde se encontró el producto, fotografías del mismo y un cálculo de cuántos productos están involucrados.

Finalmente, Ferrari dice que el programa está planeado para ejecutarse indefinidamente en todo el mundo.