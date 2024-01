En un hito significativo para la industria automotriz, BYD ha cerrado 2023 con un volumen de ventas récord, superando los tres millones de vehículos enchufables vendidos.

Consolidándose como el fabricante líder mundial en esta categoría por segundo año consecutivo, BYD ha trascendido fronteras y se ha posicionado entre los diez principales vendedores de automóviles a nivel global.

Este éxito refleja no solo el crecimiento explosivo en el mercado chino, donde BYD mantiene su posición como el fabricante más vendido, sino también su incursión exitosa en más de 70 países en seis continentes, marcando un salto significativo hacia la exportación y globalización.

El crecimiento exponencial de BYD

En diciembre de 2023, BYD vendió 341,043 vehículos enchufables, experimentando un aumento del 45% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Estas cifras culminaron en un total de 3,024,417 vehículos vendidos en todo 2023, marcando un asombroso incremento del 61.9% en comparación con 2022. Este desempeño sin precedentes consolida la posición de BYD como líder indiscutible en el mercado de vehículos electrificados.

BYD, marca de autos híbridos más vendida (BYD)

Las exportaciones de BYD

La presencia internacional de BYD experimentó un crecimiento exponencial en 2023, con un aumento del 334.2% en las exportaciones, alcanzando 242,765 unidades enviadas a más de 70 países.

La tecnología avanzada y el compromiso ecológico de BYD han sido reconocidos con prestigiosos galardones, como el premio “Best Buy Car of Europe 2024″ otorgado al BYD Dolphin y la nominación del BYD Seal como finalista para el Car of the Year 2024.

BYD y su matriz de marcas

BYD ha reforzado su posición como líder en vehículos enchufables con una amplia matriz de marcas, incluyendo las exitosas series Dynasty y Ocean, que alcanzaron la cifra de 2,877,353 unidades vendidas en 2023, representando un aumento del 55.3% respecto al año anterior.

Además, marcas premium como DENZA han demostrado su valía, con el DENZA D9 como el monovolumen más vendido del año. Las nuevas incorporaciones, YANGWANG y FANGCHENGBAO, lanzadas en 2023, han recibido una respuesta excepcional del mercado, consolidando aún más la presencia de BYD en segmentos clave.

BYD: Compromiso con la sostenibilidad

El éxito arrollador de BYD en el mercado de vehículos enchufables no solo confirma su posición como líder global, sino que también subraya su compromiso con la innovación tecnológica para impulsar un futuro más ecológico. Con el lema “innovaciones tecnológicas para una vida mejor”, BYD está acelerando la transición hacia la movilidad sostenible a nivel mundial.