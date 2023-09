Yahritza y su Esencia se presentó con Grupo Frontera en el Zócalo de la Ciudad de México por la celebración del Grito de Independencia 2023.

Sin embargo, pese a que el presidente AMLO invitó a los hermanos que integran Yahritza y su Esencia, recibieron rechiflas por parte del público en el Zócalo este 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la asistencia de Yahritza y su Esencia durante la mañanera del jueves 14 de septiembre:

“Van a estar los de la banda, Grupo Frontera, de 10 a 11. ‘Por qué no pones a Grupo Frontera, pon a Grupo Frontera con la niña’, va a estar pero no con ellos sino con los niños mexicanos de los semilleros creativos”.

Sin embargo, de manera previa, en agosto de 2023, AMLO habló de la polémica que generó el grupo, “Hay un grupo de niños, se llama Yahritza, y sus hermanos tienen un grupo musical”, dijo el presidente en Palacio Nacional.

“Ellos nacieron allá en Washington y sus padres mexicanos, creo que de Chiapas, les hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana y les fue muy mal”, contó AMLO, quien habló a favor del grupo.

“Pero no lo hicieron de mala fe, ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, fue un error pero les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir ya ofrecieron disculpas, pobres, cayeron en depresión, igual sus padres”.

AMLO