La Cámara de Diputados determinó este lunes 30 de octubre de 2023 la fecha para votar en comisión el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024.

Será la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la encargada de entregar el dictamen al respecto para su análisis de la Mesa Directiva, quien posteriormente lo someterá a discusión de todos los diputados .

Al respecto, la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente, con la finalidad de que la comisión alcance un acuerdo para llevar a cabo la votación del Presupuesto 2024.

Cámara de Diputados (Cámara de Diputados)

Presupuesto 2024 ya tiene fecha para ser votado en comisiones de la Cámara de Diputados

El diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, compartió que el miércoles 1 de noviembre será cuando esté listo el dictamen, mismo que será presentado ante las comisiones.

De esta manera, indicó que será el próximo viernes 3 de noviembre cuando se llevará a cabo la votación en comisiones del Presupuesto 2024 , con la intención de entregar el resultado a la Mesa Directiva.

Luego de ello, esta será la encargada de presentarla formalmente al pleno de la Cámara Baja, con la intención de llevar a cabo su discusión y votación de todas las bancadas en lo general el lunes 6 de noviembre.

Esto dará paso a la discusión de reservas en lo particular del Presupuesto 2024, mismas que se contemplan para analizar y votar entre el martes 7 y el próximo jueves 9 de noviembre.

Por ello, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estableció a las comisiones como fecha límite este martes 31 de octubre a las 18:00 horas, esto para dar entrega de sus observaciones y comentarios al respecto del dictamen para el Presupuesto 2024.

Billetes de Banxico (Isabel Mateos Hinojosa)

Diputados prevén 2 mil reservas en lo particular para la discusión del Presupuesto 2024

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, comentó que entre las distintas bancadas de la Cámara de Diputados se prevén cerca de 2 mil reservas en lo particular para se discutan en sesión dentro del Presupuesto 2024.

Por tal motivo se tiene dispuesto tres días para la exposición y análisis de estos puntos, o aseguró que tomarán el tiempo necesario para el correcto análisis de cada una de ellas.

Los diputados no buscarán apresurarán este paso, por lo que se contempla sea el 9 de noviembre cuando se lleve a cabo la votación en lo particular, ya que no se estableció una fecha límite para esta aprobación.