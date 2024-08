Xóchitl Gálvez no deja ir las elecciones 2024 y quiere que no ignoren su demanda sobre la interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La ex candidata presidencial opositora acudió este viernes 9 de agosto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual acusó de estar sometido a Palacio Nacional.

Asimismo, Xóchitl Gálvez quiere que no ignoren su demanda sobre la violencia política en razón de género de la que fue víctima durante las elecciones 2024. Esto fue lo que dijo.

Este viernes, Xóchitl Gálvez acudió a la Sala Superior del TEPJF donde fue recibida por la presidenta Mónica Soto y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de forma separada.

Ello a pesar de que se había acordado que la ex candidata presidencial del PRI, PAN y el extinto PRD acudiera a una reunión conjunta con los seis magistrados y magistradas como se había acordado.

Tras esto, Xóchitl Gálvez indicó que el Tribunal “no está defendiendo los derechos de una candidata”, por lo cual se encuentran sometidos al presidente AMLO para protegerlo de su interferencia en las elecciones 2024.

Este Tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata. Me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional.

Si bien Xóchitl Gálvez no pide la anulación de los resultados que dieron como ganadora indiscutible a Claudia Sheinbaum, sí cuestiona la intervención del mandatario, por lo que no deja ir las elecciones 2024 ocurridas hace poco más de dos meses.

No pedí la anulación. Lo que pedí es que se diga qué pasó, ahora resulta que es la elección más transparente en la historia ¿No va a quedar ninguna mancha al tigre? Porque eso lo están operando desde Palacio Nacional.

En otro punto relacionado con las elecciones 2024 que Xóchitl Gálvez no deja ir, la ex candidata presidencial cuestionó la decisión del Tribunal sobre las 36 mañaneras del presidente AMLO a las cuales ordenaron hacer una nueva revisión.

Y es que la ex abanderada opositora acusó que sus demandas caducaron porque no se resolvieron en el plazo que se estableció.

Además de que Xóchitl Gálvez quiere que no ignoren su demanda sobre la violencia política en razón de género que ejerció AMLO en su contra durante el proceso electoral.

Por esa razón, Xóchitl Gálvez manifestó que estos actos deben consignarse en un dictamen para proteger sus derechos como candidata presidencial porque resultó afectada por los comentarios de AMLO.

No se está reflejando lo que no pasó en la elección. Por supuesto que el Presidente intervino, por supuesto que se coaccionó el voto, por supuesto que se me violentó.

Xóchitl Gálvez