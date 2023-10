La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez estará acompañada por su nueva escolta militar, durante su visita por Nayarit.

Durante una entrevista a medios de comunicación, Xóchitl Gálvez informó que su nuevo cuerpo militar, el cual fue designado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la escoltará el 19 de octubre.

Además, la todavía senadora Xóchitl Gálvez detalló que su nueva escolta estará conformada por 12 elementos castrenses.

Asimismo, la representante del bloque opositor recalcó que la decisión de ser acompañada por su nueva escolta es debido al peligro que representa la carretera de Guadalajara a Nayarit.

Xóchitl Gálvez precisó que el acompañamiento del cuerpo militar se dará únicamente en las giras que realice fuera de la CDMX de cara a las elecciones 2024.

“Yo traigo hoy una camioneta blindada y generalmente en los estados me prestan camionetas blindadas, me prestan, porque la verdad no tengo los recursos para mandar camioneta blindadas a los estados

Xóchitl Gálvez