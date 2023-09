Ximena Céspedes Arboleda, madre de Ana María Serrano Céspedes, expresó el miedo que ella y otras personas viven tras el feminicidio de su hija, ocurrido en el Estado de México.

De acuerdo con sus palabras, no pueden volver a casa desde el día en el que Ana María Serrano fue asesinada en su domicilio, ubicado en Atizapan.

El feminicidio de la hija de Ximena Céspedes, presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ocurrió el pasado martes 12 de septiembre de este 2023.

Presuntamente, el crimen habría sido cometido por Allan Gil, ex pareja sentimental de Ana María Serrano quien fue detenido por las autoridades del Estado de México, considerado entre los 5 más peligrosos del país.

Ahora, Ximena Céspedes y familiares y amigos de Ana María Serrano exigen justicia por el feminicidio de la joven de 18 años de edad, el cual se se suma a los más de 6 mil 543 feminicidios que se han registrado en México de 2015 a la actualidad.

Cabe destacar que el Estado de México, donde asesinaron a Ana María Serrano, fue la entidad en donde se cometieron más feminicidios en 2022, con 138 crímenes de este tipo.

En video, en su cuenta de Twitter, la funcionaria de Coparmex y columnista de El Financiero, Ximena Céspedes, expuso el crimen que vivió su hija Ana María Serrano.

Según expuso, la joven de 18 años fue víctima de feminicidio a manos de su ex novio, Allan Gil Romero, el 12 de septiembre de 2023, en su casa.

La madre de la estudiante de medicina, dijo que ese día ella llamó a su hija y no obtuvo respuesta , y después recibió un mensaje de texto que le pareció extraño ya que Ana María “no hablaba así”.

Posteriormente, Ximena Céspedes solicitó a uno de los vecinos que acudiera a su casa y fue él quien encontró a Ana María Céspedes sin vida.

Tras esto, Ximena Céspedes compartió que el presunto feminicida de su hija no solo le quito a Ana María, sino que también le arrebató su libertad y la tranquilidad, pue s no puede regresar a su casa y teme por su integridad.

En ese sentido, Ximena Céspedes llama a que exista justicia por el feminicidio de su hija, pues aunque señaló que el presunto feminicida ya se encuentra detenido, su proceso continúa en etapas preliminares.

Ximena Céspedes añadió que Ana María Serrano ya descansa en paz, pero que “todos los que la conocimos no lo haremos hasta que exista justicia, no quede impune el hecho y se acaben todos los feminicidios en México”.

“Aunque el exnovio se encuentre detenido, aun en etapas preliminares del proceso, no solo nos quito a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad, no podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día, tememos por nuestra integridad, Ana María ya descansa en paz pero todos los que la conocimos no lo haremos hasta que exista justicia, no quede impune el hecho y se acaben todos los feminicidios en México”

Ximena Céspedes