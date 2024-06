Un piloto de Viva Aerobús intentó burlarse del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llamándolo “CHAIFA”, pero los pasajeros del vuelo en el que comunicó este mensaje optaron por ignorarlo en más de una ocasión.

En un video difundido en redes sociales, el piloto de Viva Aerobús le dio indicaciones a los pasajeros debido a que se presentarían turbulencias en el aterrizaje del vuelo. Sin embargo, dentro de sus comentarios intentó bromear en dos ocasiones llamando “CHAIFA” al AIFA, pero fue ignorado.

El AIFA fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 21 de marzo de 2022 en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, en sustitución del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se planeaba construir en Texcoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El piloto de Viva Aerobús que llamó CHAIFA al AIFA dio una serie de indicaciones a los pasajeros de su vuelo, y además intentó interactuar con ellos al preguntarles el destino del avión, ante lo cual algunos respondieron “AIFA”, en alusión a la terminal aérea de Santa Lucía.

Entre los meses enero y abril de 2024, el AIFA fue la terminal aérea que registró mayor tráfico de carga en México, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), ya que transportó 142 mil 979 toneladas en los primeros cuatro meses del año en curso.

Sin embargo, la meta de llegar a 20 millones de pasajeros anuales se ha quedado corta en la terminal aérea pues, desde su inauguración el 21 de marzo de 2022 hasta febrero de 2024, el AIFA ha transportado a 4 millones 236 mil 46 personas.

El piloto de Viva Aerobús insistió en llamar CHAIFA al AIFA; esto después de advertir a los pasajeros sobre el riesgo de ser remitidos ante las autoridades en caso de fumar en el vuelo, ya que el avión activaría sensores para indicara la torre de control sobre el origen de un incendio en la aeronave.

“Este avión es muy chismoso, tengo sensores de humo en los baños. No para que me chismoseen si ustedes fuman o no, son para procedimiento de emergencia. Pero si alguno se mete al baño y dice “Ah no me van a cachar, me voy a echar mi vape aquí”. No. Se me van a activar los sensores y una vez que se me activen, el avión le manda información a Toulouse, Francia y en Francia creen que nos estamos quemando”

Piloto