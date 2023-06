En días recientes se han reportado diversos casos de maltrato animal que han causado indignación; ahora, un perro fue amarrado y abandonado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Vecinos de Tlalpan difundieron un video en el que se aprecia cómo un hombre, acompañado de una mujer, amarra al perro —en apariencia de la raza pitbull— a un poste de luz para después abandonarlo.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el perro fue amarrado en la calle Zapote, en la colonia San Fernando de Tlalpan.

CDMX: Perro amarrado a poste lograr zafarse para buscar a sus dueños

En el video difundido en redes sociales, se aprecia cómo el perro, tras ser amarrado y abandonado, logra zafarse del poste e inmediatamente corre para buscar a sus dueños.

Los vecinos detallaron que al ver que sus dueños se alejaban, el can logró zafarse y correr hacia ellos. Si bien los vecinos trataron de alcanzarlo, no pudieron lograrlo.

Y es que el perro logró quitarse el collar con el que fue atado al poste de luz; sin embargo, hasta ahora no se sabe que pasó con el can.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y criticaron a las personas que protagonizaron este nuevo caso de maltrato animal en la CDMX con comentarios como: “para qué madres quieren tener perros y no los cuidan pero recuerden el karma existe” y “que paguen por el abandono a ese indefenso animal, ojalá que les hagan lo mismo cuando ya no los quieran”.

Quienes abandonaron a perro en calles de Tlalpan podrían pasar hasta un año en la cárcel

Tras darse a conocer el caso del perro que fue amarrado y abandonado en Tlalpan, usuarios de redes sociales ya buscan a los responsables para que sean castigados.

De acuerdo con el artículo 350 del Código Penal de la Ciudad de México, el abandono animal en la vía pública se castiga de 5 meses a un año de cárcel.

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas. Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga. Código Penal de la Ciudad de México