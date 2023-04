Un video de Marcelo Ebrard en el concierto de BackPink despertó los memes en redes sociales; a continuación te los mostramos.

El pasado miércoles 26 de abril, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acudió con su esposa, Rosalinda Bueso , al concierto de Blackpink.

El anhelado concierto dio inicio a las 21:00 horas y casi dos horas después, el canciller mexicano compartió un pequeño video de él y su esposa disfrutando del show de la banda surcoreana.

Su aparción y el video que subió Ebrard a las redes sociales causó polémica entre las y los cibernautas, quienes respondieron con memes para el secretario.

VIDEO: Marcelo Ebrard asiste a concierto de Blackpink; los memes le llegan

El video que compartió el Secretario de Relaciones Exteriores dura cerca de 10 segundos y en él se le observa junto a su esposa y miles de fans de BlackPink en la pista del Foro Sol.

En su mensaje, Marcelo Ebrard aseguró que invitó a su esposa Rosy al concierto, el cual aseguró que estaba “super”.

Además, terminó su escrito con el conocido “Blackpink in the area”, debido al nombre del primero de los albúmes de la banda surcoreana: “BlackPink in your area”.

“Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!!” Marcelo Ebrard

Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!! pic.twitter.com/K1JNvb8EJX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

Tras la publicación de Marcelo Ebrard, las y los mexicanos externaron sus opiniones, algunos con palabras y otros más con memes.

Entre los memes destacan aquellos en los que se hace referencia a la edad del canciller mexicano, pues con 63 años asistió al concierto de una banda de k-pop seguida principalmente por jóvenes y adolescentes.

Por lo que con imágenes, los cibernautas expusieron a Marcelo Ebrard como un “chavoruco”.

Memes de Marcelo Ebrard en concierto de BlackPink (especial)

Memes de Marcelo Ebrard en concierto de BlackPink (especial)

Memes de Marcelo Ebrard en concierto de BlackPink (especial)

Mientras que otros aseguraron que el canciller “no lo está haciendo bien”, al tratar de querer ganar popularidad debido a sus aspiraciones políticas.

Memes de Marcelo Ebrard en concierto de BlackPink (especial)

Memes de Marcelo Ebrard en concierto de BlackPink (especial)

Concierto de Blackpink en la CDMX

Cabe destacar que Blackpink estará otro día más en concierto en la Ciudad de México (CDMX), en el recinto contemplado para cerca de 65 mil personas.

Será este jueves 27 de abril que la banda de K-pop s e presente nuevamente en el Foro Sol como parte del ‘Born Pink World Tour’.

De acuerdo con información de Ticketmaster, y según lo ocurrido durante la primer fecha de su gira en la capital del país, el acceso para los fans de la banda se dará a partir de las 12:00 pm y hasta las 19:00 horas; mientras que el segundo día de concierto dará inicio a las 21:00 pm.

Blackpink (@blackpinkofficial / Instagram)

Marcelo Ebrard, uno de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024

Marcelo Ebrard es considerado uno de las aspirantes a la presidencia de México en las elecciones 2024, donde se decidirá quien ocupa la silla del ejecutivo federal.

De acuerdo con el tracking diario de hoy 27 de abril de SDPnoticias y MetricsMX, Marcelo Ebrard cuenta con el 23.2% de apoyo de los mexicanos, poniéndose como la preferida para representar a Morena en las elecciones presidenciales.