La jueza Karina Ibarra encaró al magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por avalar la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

La jueza tomó la palabra y, mientras sostenía una bandera de México en las manos, aseguró que escribiría una novela histórica donde lo mostraría como un “traidor a la patria” por la “supermayoría” que se le dio a Morena y partidos aliados.

El video de su acusación fue compartida en redes sociales, donde se escucha a la jueza federal afirmar que no va a dejar que la juventud olvide a “los traidores de la patria” como, consideró la jueza, es el magistrado De la Mata.

La jueza Karina Ibarra reclamó al magistrado Felipe de la Mata su ponencia a favor de la “supermayoría” de Morena en el Congreso, con lo que, de acuerdo con la abogada, “”entregó la democracia mexicana”.

Durante su presentación, aseguró que considera al magistrado Felipe de la Mata como una “inspiración” para escribir, y prometió convertirlo en uno de los protagonistas de su novel sobre el México de hoy.

“Mi nombre es Karina Ibarra y soy jueza federal, soy abogada y soy escritora señor magistrado. Su obra “Las heridas” me ha inspirado tanto que yo le prometo que voy a escribir una novela. Una novela histórica del México de hoy y usted señor Felipe de la Mata va a ser un protagonista”

La jueza Karina Ibarra resaltó que enmarcará al magistrado Felipe de la Mata como un traidor de la patria que entregó la democracia don el fallo que le dio la mayoría calificada a Morena que “no votamos los mexicanos”.

“Uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la supermayoría que no votamos los mexicanos”

Asimismo, le “agradeció” por inspirarla a escribir dicha novela con la que se propone que no se olvide “a nuestros traidores” y resaltó que se va a encargar de mostrar como el traidor ante las juventudes de hoy.

“Usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria, nunca olviden y no se crean las mentiras que usted escribe en su libro. Yo me voy a encargar”

