Hoy 1 de septiembre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, entregó el Sexto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su discurso se transmitió en video.

Sin embargo, el mensaje de Luisa María Alcalde causó gran polémica entre las y los mexicanos, pues algunos compararon sus palabras a las que se dicen en un mitin político y recordaron que con el dominio del PRI en México era lo mismo.

Y es que durante su mensaje, Luisa María Alcalde aseguró que los jóvenes ya conocen la historia y que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo, y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”, todo con democracia.

“Uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento mas adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya aprobado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, la ruta es la democracia”. Luisa María Alcalde

A continuación te compartimos el video del mensaje de Luisa María Alcalde en la entrega del Sexto Informe de gobierno de AMLO en el Congreso de la Unión.

VIDEO: Luisa María Alcalde entrega el Sexto Informe de AMLO

El video de Luis María Alcalde entregando el Sexto Informe de AMLO ha sido difundido por redes sociales, en donde señalan que la titular de Segob pronunció con emoción un discurso a favor de Morena y el presidente de México.

Y es que en su discurso, Luisa María Alcalde incluso vitoreó la frase “es un honor estar con Obrador”, acompañada de las y los legisladores de Morena y aliados que conforman la mayoría del Congreso de la Unión.

Igualmente, la titular de Segob pronunció los logros que atribuye a la actual administración , destacando la cobstrucción de trenes, aeropuertos, hospitales y el aumento del salario mínimo en México.

Sin embargo, durante la presentación de su mensaje, Luisa María Alcalde también recibió gritos de “fuera” por parte de la oposición en el Congreso de la Unión, quienes conforman una minoría entre los partidos en el poder.

A continuación de mostramos el video de Luisa María Alcalde diciendo su mensaje por el Sexto Informe de AMLO en el Congreso de la Unión.

Mensaje de Luisa María Alcalde al entregar el Sexto Informe de AMLO

Del mismo modo, te compartimos el mensaje completo de Luisa María Alcalde de hoy 1 de septiembre en el Congreso de la Unión:

“Diputadas, diputados, senadoras, senadores, acudo ante esta soberanía en representación del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para cumplir con la obligación republicana y dar cuentas...

¡Es un honor estar con Obrador!

Para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles, sobre el Estado que guarda la administración pública federal.

Este informe, nunca hay que olvidarlo, representa la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlos, que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza, y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres y eso permitió que sentaramos las bases de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

En este documento que hoy entregamos esta la escencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza, que se traduce en que como lo dijo hoy el presidente en la Plaza Pública, los que antes no pagaban impuestos hoy paguen, y que esos recursos se destinen a los que menos tienen: a los adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos, y no, no son programas sociales, hoy son derechos sociales, gracias a todas y todos ustedes.

Y todo esto se ha logrado sin incrementar impuestos, sin endeudar al país, implementando una fórmula que parece sencilla, pero que nunca se había implementado que es acabar con la corrupción y acabar con los privilegios.

Con un ejercicio honrado del presupuesto, en tan solo 6 años se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas y también la rectoría en nuestros recursos naturales. Como nunca se ha incrementado el salario, al doble el salario mínimo y lejos de distorsionar la economía, hoy tenemos máximos históricos en empleo formal, máximos históricos en salario promedio y máximos históricos en inversión extranjera, el peso pesa como una moneda en el mundo, y les consta como nunca se ha defendido la soberanía y hoy a México se le respeta.

Así que no es ninguna casualidad que hace penas unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación, tampoco es una casualidad que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero quizá, quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento mas adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya aprobado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, la ruta es la democracia.

Compañeras y compañeros les informó que el presidente ha decidido no hacer uso de su facultad para poder presentar una iniciativa preferente, como ustedes saben este recinto cuenta ya con las iniciativas de reforma constitucional que fueron presentadas por él el pasado 5 de febrero, les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá, ustedes seguirán haciendo historia.

Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¡Qué viva México, qué viva la dignidad, qué viva la democracia!”

Luisa María Alcalde Lujan