Por las redes sociales circula un video del baile nupcial de Elba Esther Gordillo y su abogado Luis Antonio Lagunas.

De acuerdo con su yerno Fernando González, el presidente de la agrupación política de Redes Sociales Progresistas , la celebración de la ceremonia religiosa se llevó a cabo este sábado 12 de febrero por la noche.

A pesar de los intentos de sabotearla del grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la sección 22 del estado de Oaxaca, lugar dónde fue la boda .

De acuerdo con medios locales y otros videos que circulan en las redes, un presunto grupo de maestros llegaron a la sede del Jardín Etnobotánico, del Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca.

Con una serie de pancartas, mantas, y bocinas mientras le gritaban “asesina” a Elba Esther Gordillo, acto seguido procedieron a realizar destrozos en el jardín.

Los maestros realizaron estos destrozos, ya que consideraban que la exlíder de la CNTE festejara su unión en el estado era inmoral, además de que ella está catalogada por ellos como una persona “non grata” en el estado.

Destrozos en la boda de Elba Esther Gordillo (Twitter)

A pesar de los destrozos provocados por un presunto grupo de maestros de la CNTE 22, Elba Esther Gordillo sí celebró su boda al ritmo del cantante Barry White.

En un video, publicado por un usuario identificado como @May_Garcia_M se puede ver a Elba Esther, junto con su abogado, Luis Antonio Lagunas, bailar al ritmo de la canción “You’re The First, The Last, My Everything” del popular cantante Barry White.

El músico Barry White fue dedicado a la música disco, R&B, y soul.

¡Eh, eh, eh, eh! Así la boda y el baile de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas en #Oaxaca.

La protesta anoche de la Sección 22 del SNTE no pudo impedir la magna fiesta.

Video: redes sociales.

Además, en otro de los videos que circula en redes sociales se puede ver a Elba Esther Gordillo vestida de blanco, junto con su ahora esposo el abogado Luis Antonio Lagunas, hacer su entrada al evento.

Así la entrada de la boda de Elba Esther Gordillo, y su abogado, Luis Antonio Lagunas, después de 7 años de noviazgo.



LNZ la información en un click 📲

Se filtra el menú de la cena en la boda de Elba Esther Gordillo

Además, de acuerdo con el medio La Cuna de Grillos, se filtró el menú de cena en la boda de Elba Esther Gordillo, en el que sirvieron la entrada, sopa, plato fuerte, postre y diferentes bebidas.

Entrada: Burata de quesillo con higos, arúgula, pistache y reducción de balsámico y Ceviche pesca del día con sorbete de mezcal y chip de mango

Sopa: sopa fría de aguacate con cubitos de manzana verde

Plato fuerte: Lechón al horno estilo Tehuantepec con trozado de papa y coloradito, así como Mole negro con guajolote criollo confitado servido con plátano macho frito.

Postre: Bomba de chocolate con salsa de maracuyá, o la segunda opción un crujiente praliné con salsa de caramelo, la tercera opción leche planchada con chicozapote o Pavlona individual de vainilla con chocolate y fruto rojos.

Bebidas: Whisky, tequila añejo cristalino, ron 12 años, vino tinto, vino blanco, licor 43, café americano, y té de poleo

El menú de la boda de ELBA ESTHER GORDILLO y Luis Antonio Lagunas se compuso de cuatro tiempos con diferentes opciones.



Burrata de quesillo, sopa fría y mole negro, fueron algunos de los platillos que se sirvieron en la recepción.



De bebidas hubo whisky, tequila y ron.



🧵 🪡 pic.twitter.com/SL2X7laBs4 — Cuna de Grillos (@cunadegrillos) February 13, 2022