Tras la victoria de Claudia Sheinbaum, una respuesta destaca por sacar el lado más clasista y racista de muchos que ya llaman a no dar dinero a cerillos, ni donar en desastres naturales.

El fenómeno ocurrido en redes sociales ha cobrado popularidad luego de que militantes de oposición y figuras públicas se han proclamado en contra de la victoria de Claudia Sheinbaum.

Y es que con su descalificación al triunfo escalaron hasta convocar a no dar dinero a cerillos, ni donar en desastres naturales, evidenciando así su lado más clasista y racista; te contamos.

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

“Unidos por México”: Esta es la campaña que sacó el lado más clasista y racista de muchos por la victoria de Claudia Sheinbaum

Con un llamado en redes sociales, el lado más clasista y racista de la población se ha hecho presente tras la victoria de Claudia Sheinbaum y de la izquierda, en las elecciones 2024.

Y se trata de la iniciativa denominada “Unidos por México” , la cual se distingue por fomentar que la ciudadanía ya no de dinero a cerillos, no done en desastres naturales y estas otras medidas:

No dar propina al “viene, viene”

No dar el 10% de propina al mesero

No darle dinero al limpia parabrisas

No donar en desastres naturales

No dar dinero a los cerillos, aunque sean adultos mayores

En cuanto a la justificación, quienes dejan ver su lado más clasista y racista, aseguran que con el triunfo de Morena, todas las muestras de apoyo entre ciudadanos quedan en manos del gobierno .

Por lo cual, a partir de la victoria de Claudia Sheinbaum, no dar dinero a los cerillos, ni donar en desastres naturales y más, quedan como única responsabilidad de la administración federal.

Ellos votaron por Morena, #QueLesAyudeMorena Iniciativa Unidos x México

Unidos x México: Campaña clasista y racista en redes tras victoria de Claudia Sheinbaum (ESPECIAL)

AMLO habla sobre campaña clasista y racista por victoria de Claudia Sheinbaum: “Me preocupa”

De acuerdo con AMLO, el presidente de México, la iniciativa de “Unidos x México” que surgió tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones México 2024 es lamentable .

Y no solo porque sacó el lado más clasista y racista de muchos, sino que también debido a que está acompañado de mensajes de odio fomentados por personajes públicos e influyentes.

Acción que es peligrosa para la nación en sí, ya que creencias detrás del no no dar dinero a cerillos ni desastres naturales solo obstaculizan la convicencia pacífica entre pobladores.