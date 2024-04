El regreso de Kalimán atraviesa una polémica luego de que los derechos de autor del popular personaje de ficción están en pugna y hasta el ex presidente Vicente Fox está salió ‘enlodado’ en el caso.

Durante La Mañanera del miércoles 3 de abril de 2024 fue exhibido el caso de la disputa por los derechos de autor y que pondrían en pausa el relanzamiento de Kalimán en cines y en plataformas de ‘streaming’.

Kalimán fue un programa de radio y, posteriormente, una historieta de origen mexicana, basado en el superhéroe Kalimán.

AMLO ya ha citado al personaje en distintas ocasiones durante su conferencia matutina.

Kalimán (Superhéroe)

¿Qué se sabe de la disputa por los derechos de autor de Kalimán? El caso fue exhibido en la Mañanera de AMLO

De acuerdo con la reportera Sandra Aguilera, una mujer identificada como Rosa María Silva Flores estaría intentado hacerse de los derechos de Kalimán y a su vez estaría “engañando” a todos los aliados comerciales de los licenciatarios oficiales.

Así como difamando a los nuevos colaboradores, quienes con licencia de los herederos legítimos de los derechos de autor, trabajan en el regreso de Kalimán.

Y es que Rosa María Silva Flores habría presentado un certificado de reserva de derechos como prueba de que posee los derechos de autor del personaje, pero a decir de la reportera éste ya le fue cancelado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Lo anterior, luego de que no haber acreditado la legítima propiedad de la titularidad a cargo de su esposo, Héctor Manuel González Dueñas, también conocido como Víctor Fox y quien fue sólo uno de los adaptadores de la serie por encargo de los creadores originales.

¿Y qué tiene que ver Vicente Fox en la polémica por derechos de autor de Kalimán?

Vicente Fox (Especial)

Según lo expuesto en La Mañanera de AMLO, Rosa María Silva Flores quiso cederle los derechos de autor, aún sin tener posesión legal de los mismos, a Vicente Fox para su campaña presidencial en 1999.

No obstante, al ser desmentida y exhibida por los verdaderos herederos de los derechos, no le quedó más que aceptar públicamente que en efecto Kalimán no era de su propiedad ni de su familia.

A 25 años de ello, acusan que ahora la señora intenta hacerse del personaje a como dé lugar, por lo que la polémica podría alentar el relanzamiento de Kalimán en cines y en plataformas de ‘streaming’.

Por su parte, el presidente López Obrador indicó que tomará nota del caso y se comprometió a analizar en qué puede ayudar el gobierno federal para poner fin a la polémica.

Para esto instruyó a la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, atender el asunto.