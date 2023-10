A más de 5 años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá disculpa pública por actos de negligencia en el caso de la estudiante.

Así lo dio a conocer la UNAM a través de Twitter, en donde informó que la disculpa pública en el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde se realizará el miércoles 11 de octubre a las 11:00 am.

En una publicación, la máxima casa de estudios compartió que la disculpa pública será en Rectoría, Ciudad Universitaria (CU) y se transmitirá de manera simultánea en sus redes sociales.

Además, indicó que la ceremonia servirá como un espacio de reflexión para la construcción de medidas de reparación y no repetición en el caso de desaparición de Mariela Vanessa Díaz.

Cabe destacar que en un primer momento la ceremonia de disculpas pública por omisiones en el caso de Mariela Vanessa Díaz se programó para el 26 de mayo de 2022 , sin embargo, el evento se pospuso para realizarlo en “las condiciones que merece”.

“El acto de disculpa pública por parte de la UNAM a la familia de nuestra estudiante Mariela Vanessa Díaz Valverde, proyectado para este 26 de mayo de 2022, en el Auditorio ‘Alfonso Caso’, se pospone hasta próxima fecha. Con el objetivo de que el evento se realice en las condiciones que merece” UNAM

¿Qué le pasó a Mariela Vanessa Díaz?

Mariela Vanessa Díaz, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, salió de su casa ubicada en la colonia Fuego Nuevo de la alcaldía Iztapalapa, el pasado 27 de abril de 2018 y ya no regresó.

La joven, estudiante del segundo semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, se dirigía a la Biblioteca Central de la UNAM de Ciudad Universitaria , sin embargo, después de salir de su casa nadie supo nada de ella.

A más de 5 años de su desaparición, la joven que en ese entonces tenía 21 años de edad no ha sido localizada, y durante la investigación de su caso se reportaron omisiones y negligencia por parte de las autoridades y la UNAM.

¿Qué hizo la UNAM en el caso de Mariela Vanessa Díaz?

En el caso de la UNAM, se señaló a la máxima casa de estudios por negarle ayuda, asesoría y acompañamiento a los familiares de Mariela Vanessa Díaz en la desaparición de la joven, desencadenando que su búsqueda se postergará cada vez más.

Se señaló que en el caso de la estudiante de 21 años existieron diversas irregularidades, así como negligencia, falta de protocolo y de empatía , que desencadenaron que a más de 5 años de la desaparición de la joven no se conozca su paradero.

Entre los señalamientos en el caso destacan que las autoridades ignoraron y perdieron pruebas para dar con la localización de la joven, como la no búsqueda inmediata de Mariela Vanessa en el último punto donde se geolocalizo el celular de la joven.

Catalogar a la joven como persona ausente y no desaparecida, y no activar los protocolos correspondientes para los casos de desapariciones; así como el realizar un perfil psicológico de Mariela cuando el autor no conoció a la joven ni a su familia.

Por todo ello, se señaló que autoridades de las diferentes dependencias de México y la UNAM vulneraron los derechos humanos de la joven y de su familia. Además, se subraya que aún no existen avances en la carpeta de investigación que puedan ayudar a la localización de Mariela Vanessa Díaz.