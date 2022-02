Tribunal Electoral ordena a AMLO abstenerse de promocionar revocación de mandato

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordena a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abstenerse de promocionar la consulta de revocación de mandato.

En sesión privada y por unanimidad, el Tribunal Electoral determinó, conforme al acuerdo ACQyD-INE-13/2022 que el presidente AMLO deberá:

La resolución por parte del Tribunal Electoral derivo de una denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien acusó a AMLO de realizar expresiones referentes a la consulta.

Fue el 2 de febrero de 2021 cuando el presidente AMLO crítico la pregunta de la consulta de revocación de mandato al señalar que está “muy complicada”.

El mandatario declaró que la pregunta no se entiende, por lo que pidió a la población buscar un traductor.

“Hicieron tan complicada la pregunta que no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no. Pedirles a todos que busquen un buen traductor para que no se vayan a equivocar”

AMLO