El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volvió a pedir que la Sala Especializada revise las mañaneras del ahora ex presidente AMLO para verificar si cometió o no violencia política de género contra la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con el magistrado Felipe Fuentes, quien presentó el proyecto de revisión, son al menos 8 conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las que resultan sospechosas de cometer la falta.

Esta decisión se tomó luego de que se resolviera la revocación de sentencia emitida por la Sala Regional del TEPJF, quien determinó el pasado mes de junio de este año que sí había ocurrido violencia contra Xóchitl Gálvez.

Mañaneras de AMLO serán revisadas una vez más a petición del TEPJF por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

Con 3 votos a favor, la Sala Superior del TEPJF determinó anular la sentencia emitida por una Sala Regional, la cual señalaba que AMLO sí cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

Al respecto, los magistrados envidaron una nueva solicitud a dicha Sala para que realice una nueva revisión a las 8 mañaneras en donde se señaló la falta del ex presidente.

De acuerdo con el documento, se trata de las conferencias de prensa realizadas los días 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, además del 3, 7 y 18 de agosto de 2023.

El TEPJF manifestó que deben analizarse los comentarios emitidos por el entonces mandatario nacional, con la finalidad de determinar sus palabras, el sentido de las mismas, así como el contexto de los comentarios.

Esto debido a que los magistrados señalaron que la sentencia no está debidamente justificada, por lo que se debe especificar la falta que habría cometido AMLO, como expresar ofensas o algún estereotipo.

TEPJF (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué dijo AMLO? Por esto fue sancionado por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

La resolución de sanción inicial manifestó en junio de 2024 que AMLO sí cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.

Esto debido a que en sus conferencias de prensa señaladas habría colocado estereotipos en contra de la entonces senadora.

Esto debido a que en sus declaraciones comparó a Xóchitl Gálvez con diversos políticos y empresarios de oposición.

Además, sin presentar pruebas AMLO dejó entrever que su designación como candidata presidencial ocurrió por una imposición y no por acumular méritos propios, por lo que el TEPJE señaló que dichos comentarios referían “dependencia para acceder a cargos públicos”.

“Con base en carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos y que no es autónoma en sus decisiones”. TEPJF