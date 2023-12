“Todo es puro enojo” sobre el Tren Maya, así lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de las críticas sobre retrasos, aburrimiento y anomalías en el menú en los primeros viajes.

Ante ello, AMLO pidió calma y esperar ya que apenas se está iniciando y se van a mejorar cualquier situación.

Así lo manifestó durante su conferencia mañanera de este lunes 18 de diciembre luego de que el Tren Maya fue inaugurado el viernes 15 de diciembre y sus primeros viajes se dieron a partir del sábado 16 de diciembre.

AMLO mostró notas del periódico Reforma en las que dijo que si ellos refieren que los pasajeros van aburridos es porque los trenes, a diferencia de otros medios de transporte, provocan que se relajen: Van “relajados, relajados, relajados”.

Incluso, sobre las fotos donde varios pasajeros permanecen dormidos AMLO dijo que él ya quisiera poder dormir de esa manera.

Medios de comunicación y usuarios de redes sociales documentaron los primeros viajes del Tren Maya del sábado 16 de diciembre en los que reportaron alrededor de 4 horas de retraso haciendo un viaje de casi 10 horas.

Algunas notas también documentan irregularidades en los sistemas de aire acondicionado, pues señalaron que el Tren Maya genera calor además de aburrimiento.

Están “enojadísimos”, insistió AMLO incluso sobre el menú porque no ofrece la tradicional comida yucateca, como panuchos, chanchamito o cochinita pibil sino paninis y que además el precio es carísimo.

“Que no hay cochinita, que no hay panuchos, que no hay chanchamito, sino paninis y que es carísimo”

AMLO