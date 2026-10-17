La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que suspendió de forma temporal la exportación de ganado a Estados Unidos debido a la detección de un posible caso de fiebre aftosa.

Así lo dio a conocer en un comunicado en el que resaltó que la acción temporal se aplica debido a que la fiebre aftosa está catalogada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos como de reporte obligatorio.

El día de hoy se detuvo de manera temporal el proceso de exportación hacia los Estados Unidos. Unión Ganadera Regional de Sonora

Como parte del proceso por el posible caso detectado, la agrupación productora del estado de Sonora indicó que se han puesto en marcha una serie de acciones de seguridad paralelas.

Sonora detiene exportación de ganado a Estados Unidos; reportan posible caso de fiebre aftosa

Por un posible caso de fiebre aftosa, enfermedad viral altamente contagiosa entre ganado bovino, productores de Sonora decidieron detener temporalmente la exportación hacia Estados Unidos.

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Al respecto, la UGRS señaló que se detectó una “afta en un animal durante la inspección de ganado”, por lo que este 16 de octubre se tomó la decisión de para la exportación de ejemplares.

En especial porque la lesión encontrada en el ejemplar “coincide con los síntomas de la Fiebre Aftosa”, enfermedad catalogada como de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

En seguimiento al presunto caso, la organización productora de Sonora sostuvo que se tomó una muestra de la afta para enviarla a un laboratorio de SENASICA en la CDMX para descartar la enfermedad.

En ese sentido, la UGRS resaltó que de si el análisis arroja un resultado negativo, la exportación a Estados Unidos se reanudará hasta el martes 20 de octubre conforme se establece en el calendario.

Aplican medidas sanitarias por posible caso de fiebre aftosa en ganado de Sonora

Al informar sobre la suspensión temporal en la exportación de ganado a Estados Unidos por el posible caso de fiebre aftosa, la organización de productores de Sonora resaltó que se despliegan medidas adicionales.

En torno a ello, la UGRS explicó que se activó un protocolo de prevención en el que se incluyen acciones sanitarias como las siguientes:

Se regresa a su lugar de origen a todo el ganado que se encontraba en las instalaciones de la estación cuarentenaria

Bloqueo temporal al ganado para exportación durante 60 días a través del REMO

Trabajos exhaustivos de desinfección y limpieza en las instalaciones

Finalmente, hizo un llamado a los médicos veterinarios para que pongan mayor atención en las inspecciones en origen para identificar y reportar este tipo de hallazgos a las autoridades sanitarias.