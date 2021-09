Se vacuna a niños de 12 s 17 años con comorbilidades por escasez de vacunas: Alejandro Macías

Alejandro Macías, quien fuera el coordinador del combate a la influenza en el sexenio de Felipe Calderón, aseguró que se vacunará únicamente a los niños de 12 a 17 años con comorbilidades por escasez de vacunas.

En entrevista para Así las cosas, Macías aseveró que si bien, eventualmente habrá que vacunar a todos los menores , ahora se deben enfocar en aquellos con mayor riesgo.

“Estamos hablando de aquellos (niños) que tengan alguna enfermedad crónica o los que tengan alguna condición de nacimiento, los que tengan algún sobrepeso. Eso es porque hay una cantidad limitada de vacunas y la única vacuna que hasta ahora está autorizada para ellos es la vacuna de Pfizer” doctor Alejandro Macías

El doctor y académico resaltó que por el momento sólo se ha aprobado para su uso en niños a partir de los 12 años la vacuna de Pfizer, por lo que se deben priorizar la inoculación en los grupos vulnerables.

Cuando la vacuna es limitada debe cubrirse a los grupos de mayor riesgo: Alejando Macías

El doctor Alejandro Macías aseguró que, cuando el número de vacunas es limitado, se debe priorizar a los grupos de mayor riesgo.

Sin embargo, aclaró que se debe iniciar con los adultos, como hizo el gobierno federal, y hasta tener a todos con al menos una dosis iniciar con los menores de edad.

“Tiene que cubrirse primero a todos los adultos con al menos una dosis de la vacuna, desde luego pasar con los jóvenes y eventualmente con los niños” doctor Alejandro Macías

Asimismo, dijo que eventualmente se deberá vacunar a todos los niños, sin embargo, ante la escasez de vacunas se debe iniciar con los de mayor riesgo.

“Si no hay vacunas suficientes ahorita estoy de acuerdo en que se usen para grupos de riesgo” doctor Alejandro Macias

Registrar a niños sin comorbilidades dificultará la vacunación, asegura Macías

Por otra parte, llamó a los padres de familia a no registrar a los niños que no tengan las comorbilidades enlistadas por el gobierno para no dificultar la vacunación.

Macías aseveró que de hacerlo, dificultarán la logística de la vacunación y recordó que se debe demostrar que el niño de entre 12 y 17 años parece una enfermedad de riesgo.

Además, afirmó que la eficacia de las vacunas es buenas, sin embargo, el Covid-19 ha estado mutando constantemente por lo que todos deben seguir con los cuidados.

“Lo más probables es que si se enferman, lo cual no sería raro, vaya a tener solamente una enfermedad débil, particularmente si ya tienen su esquema de vacunación completo” doctor Alejandro Macías

Registro de vacunación para niños de 12 a 17 años inicia el 1 de octubre

El registro de vacunación para niños de 12 a 17 años que padezcan de alguna comorbilidad iniciará este 1 de octubre.

Para hacer el registro se deberá ingresar a la página de Mi Vacuna y registrar el CURP del menor, así como los datos de contacto.

Posteriormente se solicitará indicar la enfermedad que padece y la unidad médica en que se le atiende ya que será ahí donde reciba el biológico.

Durante esta jornada de vacunación, se espera inocular de 750 mil y hasta 1 millón 500 mil niños de 12 a 17 años.

Para ser apto para la vacunación en la primera jornada para menores de edad, se aceptara a adolescentes embarazadas desde 9 semanas de gestación y niños y adolescentes con