Sandra Cuevas, candidata de Movimiento Ciudadano a la Cámara de Senadores, reveló que su ex novio la dejó por otra mujer y cómo ello tiene relación con su osito de peluche.

En entrevista para PolíticoMX, contó que cuando asumió su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc se encontraba comprometida, al grado de que vivía con su ex novio y ya tenían planes de casarse.

Sin embargo, relató que esa relación terminó debido a sus actividades como alcaldesa.

En la entrevista, Sandra Cuevas relató que su ex novio con el que estaba comprometida y con el que tenía planes de casarse la dejó por otra mujer.

Detalló que su ex pareja decidió romper su relación dado que ella no le dedicaba tiempo, puesto que trabajado demasiado como alcaldesa.

Dijo que debido a que trabajaba hasta sábados y domingos haciendo operativos que terminaban a las 2 de la madrugada, cuando llegaba a su casa su ex novio ya estaba dormido.

“Pasó lo natural, buscó a otra mujer y me abandonó”, contó sobre su relación con Ernesto Alonso de Rosas.

"Ya después se rompió esa relación, mi ex pareja me dejó, porque yo no le daba tiempo, trabajaba demasiado. Sábados y domingos yo hacía operativos en las noches, terminada hasta las 2 de la mañana, cuando entraba al cuarto él ya estaba dormido. Pasó lo natural, buscó a otra mujer y me abandonó y yo me quedé con Daniel" Sandra Cuevas. Candidata de Movimiento Ciudadano al Senado

Sandra Cuevas confiesa el significado de su osito de peluche

Sandra Cuevas confesó que su osito de peluche se llama Daniel y se lo regaló su ex novio durante un viaje que hicieron.

Apuntó que su osito representa su ilusión de tener un hijo en un futuro y que con él estuvo practicando cómo sería cuidar, vestir y hablar con su posible bebé.

“Daniel representa la ilusión de tener un hijo. Cuando yo llegué a la alcaldía Cuauhtémoc yo estaba comprometida, vivíamos juntos, nos íbamos a casar. Un día en un viaje él me regala a Daniel, y me comentó: ‘a partir de hoy vamos a practicar con Daniel, lo vamos a empezar a cuidar, a vestir, a hablarle... va a ser nuestro hijo’”, relató la ex alcaldesa de Cuauhtémoc.

Incluso, reveló que su osito de peluche tenía su propio cuarto y que recibe regalos en Día de Reyes como a un niño.