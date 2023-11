Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, rumbo a las elecciones 2024, arrancó su precampaña en Nuevo León donde destacó su juventud como una ventaja para cambiar el destino de México.

Desde la explanada de los 3 Museos, Samuel García envió un mensaje a la multitud de 25 mil personas que lo acompañó en el inicio de actividades proselitistas.

Samuel García afirmó este 20 de noviembre que en Nuevo León habrá un “nuevo comienzo” para todo México.

El gobernador con licencia recordó que en su gestión al frente de Nuevo León hizo cosas que se consideraban imposibles como:

“Nos decían que no se podía hacer una Nueva Constitución y la hicimos. Nos decían que no se podía tener cobertura universal gratuita y ya llevamos cuatro coberturas (médica, cáncer mama, cáncer infantil, coclear). Me decían que no se podía construir un acueducto de 100 km en un año, y lo terminamos en tiempo récord”

Samuel García. Precandidato Movimiento Ciudadano